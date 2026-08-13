Бывший главный дизайнер JLR Джерри Макговерн заявил о возвращении в автопром

·27·Авто
Бывший главный дизайнер JLR Джерри Макговерн заявил о возвращении в автопром

Главный креативный директор британской компании JLR Джерри Макговерн, неожиданно покинувший свой пост, готовится открыть новую страницу в карьере. За 24 года работы он руководил возрождением легендарной модели Дефендер, а также разработкой нескольких поколений автомобилей Range Rover и Дисковерй. В эксклюзивном интервью Autocar специалист решительно заявил, что в будущем снова займётся автомобильным дизайном. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

По данным Autocar.ко.ук, об уходе Макговерна из компании в декабре прошлого года сначала сообщили эксклюзивно, однако официальное заявление было опубликовано лишь в марте текущего года. Это породило в обществе различные предположения о том, ушёл ли он по собственному желанию или был уволен, и стало предметом широкого обсуждения.

Новые горизонты и мир мотоциклов

В настоящее время опытный дизайнер консультирует компанию Нортон Моторкйклес. Выступая в подкасте Autocar Мй Вик Ин Кар, Макговерн назвал абсолютно безосновательными слухи о причинах своего ухода из компании. По его словам, автомобильная отрасль у него в крови, и он ещё не сказал своего последнего слова.

«Я хочу создавать что-то новое и прекрасно понимаю, что впереди у меня множество возможностей», — подчеркнул дизайнер. Он отметил, что очень требователен к своей работе и партнёрам, поэтому тщательно обдумывает свои дальнейшие шаги.

Богатое наследие в автомобильной отрасли

За годы своей карьеры Макговерн создавал не только такие роскошные кроссоверы, как Range Rover и Дисковерй, но и отвечал за спорный дизайн электрического концепта Jaguar Тйпе 00. Его вклад в британскую автомобильную промышленность сыграл важную роль в формировании идентичности бренда.

По словам специалиста, переход от автомобильного дизайна к разработке мотоциклов стал для него своеобразным творческим вызовом. Тем не менее он не скрывает, что скучает по работе с четырёхколёсными транспортными средствами и в ближайшем будущем снова займётся проектированием новых автомобилей.

Джерри МакговернJLRАвтомобильный ДизайнRange RoverNorton Motorcycles
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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