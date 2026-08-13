Виргин Галактик отложила космический полёт нового ракетоплана Делта до 2027 года

Компания Виргин Галактик, ведущая компания в сфере частного космического туризма, отложила испытания своего суборбитального корабля нового поколения Делта и первый коммерческий полёт. Как сообщает иксбт.ком, ранее планировалось начать испытания в ближайшие месяцы и провести туристическую миссию в четвёртом квартале 2026 года, однако теперь эти сроки перенесены на период не ранее февраля 2027 года. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По словам руководителя компании Майкла Колглейзера, изменение сроков полёта вызвано техническими сложностями в процессе сборки. На этапе сборки специалисты столкнулись с сотнями небольших, но важных недочётов. В некоторых случаях выяснилось, что размеры деталей отличались от требуемых параметров всего на несколько тысячных дюйма.

Технические проблемы и дополнительные проверки

Инженерам потребуется дополнительное время, чтобы устранить все выявленные недочёты и полностью проверить готовность корабля. Несмотря на это, наземные испытания по плану должны начаться в конце августа текущего года. Такой осторожный подход считается важным шагом для обеспечения безопасности будущих полётов.

Несмотря на возникшие задержки, Виргин Галактик продолжает продавать билеты на будущие туристические полёты. С марта текущего года покупатели приобрели более 50 билетов стоимостью 750 тысяч долларов США каждый. В результате общая сумма бронирований превысила 50 миллионов долларов, что свидетельствует о сохраняющемся высоком интересе к космическим путешествиям.

Второй корабль и планы на будущее

Параллельно с основными работами компания сейчас строит второй космический корабль. Планируется привлечь этот аппарат к коммерческим рейсам во втором квартале 2027 года. К концу этого периода Виргин Галактик намерена выйти на показатель до десяти полётов в месяц.

Пока новый аппарат официального названия не получил. В связи с этим компания проводит публичное голосование. Желающим предлагают выбрать один из четырёх вариантов названия: Хоризон, Эксплорер, Ascend или Апеирон .