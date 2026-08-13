«Барселона» вновь активизируется в конце летнего трансферного окна

·143·Спорт
«Барселона» вновь активизируется в конце летнего трансферного окна

По мере приближения последних дней летнего трансферного окна «Барселона» готовится проявить серьёзную активность на трансферном рынке. Каталонцы планируют завершить ряд сделок, чтобы продать лишних игроков, увеличить потолок фонда заработной платы и быстрее зарегистрировать футболистов, которые пока не были заявлены. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Как сообщает издание «Спорт», главная цель руководства «Барселоны» предельно ясна. Клуб хочет подписать нового нападающего, а приоритетными кандидатами на эту позицию считаются Хулиан Альварес, а также Родри и Канселу. Однако спортивный департамент рассчитывает оформить ещё одну важную сделку в последние минуты трансферного окна.

Деку ищет центрального защитника

Спортивный директор клуба Деку с начала летнего трансферного окна активно работает над усилением центральной линии обороны. Его главная цель — подписать высококлассного центрального защитника, по возможности левоногого. Если финансовые возможности позволят, этот трансфер может состояться уже в последние дни окна.

Изначально спортивный директор пытался приобрести защитника «Интера» Алессандро Бастони. Однако этот вариант сорвался: стороны не смогли договориться по спортивным вопросам, а установленная миланским клубом цена оказалась слишком высокой. После этого переговоры по усилению обороны временно прекратились.

Уход Рональда Араухо изменил планы

Однако уход Рональда Араухо из команды вновь сделал поиск защитника актуальным для «Барселоны». В результате клуб принял твёрдое решение приобрести нового футболиста. Главный тренер Ханси Флик пока доволен игрой пары Пау Кубарси и Жерара Мартина, но понимает важность усиления состава высококлассным игроком, если появится подходящая возможность.

Кроме того, в составе есть Андреас Кристенсен и Эрик Гарсия, один из которых, как ожидается, в течение сезона будет часто играть и на позиции флангового защитника. Последние шаги каталонского клуба на трансферном рынке и состояние его финансов станут известны в ближайшие дни.

БарселонаТрансферыДекуХанси ФликЛа Лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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