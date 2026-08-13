Правительство США приняло историческое решение, разрешив частным компаниям, прошедшим специальную проверку, проводить наступательные кибероперации для борьбы с международными преступными группировками и хакерами. Согласно новому президентскому меморандуму, опубликованному Белым домом, этот шаг позволит федеральным ведомствам использовать инновационные возможности частного сектора в борьбе с киберпреступностью. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно документу, участвующие в программе частные компании смогут проводить разрушительные атаки, направленные на уничтожение данных или систем, принадлежащих преступникам, а также собирать разведывательную информацию с помощью шпионского ПО. Эти меры призваны защитить федеральное правительство от шантажа, финансового мошенничества и атак рансомваре федерального уровня.

Кардинальный поворот в политике и законодательстве

Согласно данным, распространённым иксбт.ком и другими источниками, это политическое изменение означает кардинальный поворот в американском федеральном законодательстве о компьютерном взломе. Ранее действующие правила категорически запрещали частным компаниям проводить любые кибератаки или операции по взлому без судебного разрешения.

При прежних администрациях частный сектор мог лишь защищаться от поступающих кибератак, но не имел права наносить ответные удары. Однако новый меморандум меняет этот подход, открывая принципиально новый этап сотрудничества государства и частного сектора.

Меры безопасности и условия

Программа пока находится на начальном этапе, а подробные правила её работы будут определены в специальных инструкциях, которые разработают в течение следующих двух месяцев. Правительство также планирует привлекать небольшие специализированные компании, поскольку они могут эффективнее выполнять узкопрофильные операции.

Любая компания, желающая принять участие, должна внести на эскроу-счёт депозит в размере 1 миллион доллар, который будет конфискован в случае выявления нарушений. Кроме того, каждая операция должна проводиться с одобрения представителей Министерства юстиции и Министерства внутренней безопасности, а также под строгим контролем федерального правительства.

Ожидаемые трудности

Согласно меморандуму, необходимо гарантировать, что действия частных компаний не будут направлены против систем или граждан на территории США. При этом участвующие компании обязаны незамедлительно уведомлять правительство о предполагаемых атаках на критически важную инфраструктуру, включая электросети и системы водоснабжения.

Эксперты и критики опасаются, что участие частных компаний в хакерских операциях государственного уровня в будущем приведёт к серьёзным юридическим проблемам и спорам. Тем не менее Белый дом подчёркивает необходимость такого инновационного подхода для обеспечения кибербезопасности.