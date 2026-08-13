Николас Джексон готов бороться за место в Челси

·39·Спорт
Николас Джексон готов бороться за место в Челси

Нападающий лондонского «Челси» Николас Джексон, несмотря на предложения от других команд в летнее трансферное окно, твердо решил остаться на «Стэмфорд Бридж» и бороться за свое место в составе. По информации Те Сун, сенегальский футболист стремится проявить себя под руководством нового главного тренера команды Хаби Алонсо и хочет продолжить карьеру именно здесь. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

25-летний нападающий, недавно вернувшийся из завершившегося предсезонного турне по Азии, был очень впечатлен тренировочными методами и тактическим подходом нового тренера. В то время как трансферное окно приближается к завершению, это решение футболиста служит важным сигналом и для руководства «Челси». Несмотря на то что в предыдущих сезонах из-за высокой конкуренции он потерял место в стартовом составе, на этот раз Джексон верит, что сможет стать одной из ключевых фигур команды.

Интерес «Астон Виллы» и испанских клубов

Несмотря на желание футболиста остаться в Лондоне, другой представитель Премьер-лиги, «Астон Вилла», продолжает борьбу за его трансфер. Главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери высоко оценивает способности игрока и хочет видеть его в своей команде, поскольку именно он когда-то предоставил футболисту первую возможность проявить себя в европейском футболе. Кроме того, один из неназванных испанских клубов высокого уровня также заинтересовался услугами нападающего и направил официальные запросы.

По мере приближения последних дней трансферного окна клубы-претенденты внимательно следят за ситуацией. Если руководство «Челси» изменит решение относительно продажи футболиста, они готовы немедленно начать действовать. Тем не менее сам Джексон предпочитает продолжить карьеру именно в клубе из столицы Англии.

Ключевые этапы карьеры

Николас Джексон присоединился к «Челси» летом 2023 года, перейдя из испанского «Вильярреала» за 32 миллиона фунтов стерлингов. Нападающий подписал с клубом восьмилетний контракт и с тех пор провел за «синих» 81 матч, забил 30 голов и отдал 12 результативных передач. Однако ему было непросто закрепиться в составе команды.

Напомним, прошлым летом он отправился в «Баварию» на правах аренды. За время выступлений в Германии он принял участие в 34 матчах, забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи. Эти результаты помогли ему вместе с мюнхенцами выиграть национальный чемпионат и кубок, однако по итогам сезона «Бавария» решила не выкупать трансфер футболиста.

ЧелсиНиколас ДжексонХаби АлонсоАстон ВиллаПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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