В Китае открывается первая в мире полностью автоматизированная кофейня

·5·Технологии
В Китае открывается первая в мире полностью автоматизированная кофейня

Об этом сообщает Иксбт.ком.

Полностью автоматизированный процесс и удобство для клиентов

В новой автоматизированной кофейне не будет работать ни одного сотрудника. Все операции, включая измельчение ингредиентов, приготовление и упаковку напитков, а также их выдачу клиентам, полностью возложены на роботов. Поэтому посетителям не придется стоять в длинных очередях или тратить время на общение с персоналом.

Процесс заказа также организован на основе цифровых технологий: клиенты смогут выбрать подходящий напиток через приложение ДжД.ком или специальное мини-приложение 7ФРЭШ. Готовый заказ можно будет забрать из специальной автоматизированной камеры самообслуживания. Кроме того, с помощью большого экрана, установленного в заведении, покупатели смогут наблюдать за процессом приготовления напитка в режиме реального времени.

Индивидуальные настройки и широкий ассортимент

Авторы проекта уделили особое внимание адаптации напитков под индивидуальные предпочтения каждого клиента. Пользователи смогут изменять концентрацию кофе, уровень сладости и количество сока в диапазоне от 1 до 100 процентов. Например, крепость американо можно установить на уровне 40 процентов, а сладость фруктового чая — 70 процентов.

Потребители смогут давать личные названия уникальным рецептам, которые они составили, и делиться ими с другими пользователями. В ассортимент кофейни войдут различные виды кофе, газированные напитки, листовой чай и пробиотические соки.

Планы на будущее и церемония открытия

В будущем 7ФРЭШ планирует внедрить рекомендации на основе искусственного интеллекта. Эта функция будет оптимально подбирать потребление кофеина с учетом распорядка дня и физического состояния пользователя. В день открытия компания организует 24-часовую прямую трансляцию, рассчитывая попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Кроме того, первым посетителям обещают бесплатный кофе, приготовленный роботами.

РоботыКофейняКитайИскусственный интеллектJD.com
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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