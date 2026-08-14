О чём не могут договориться «Барселона» и «Сити» по трансферу Родри?

·0·Спорт
О чём не могут договориться «Барселона» и «Сити» по трансферу Родри?

В мировом футболе развивается очередная громкая и неожиданная сага летнего трансферного окна. Полузащитник «Манчестер Сити» Родри пытается отложить возвращение в Англию из-за желания перейти в «Барселону».

По информации влиятельного каталонского издания Sport.es, испанская звезда просит руководство о специальном разрешении не возвращаться в Манчестер до полного завершения официальных переговоров между клубами.

Требование присоединиться к тренировкам и финансовые разногласия

По данным источника, официальный отпуск 30-летнего полузащитника завершился 13 августа. Согласно действующему распорядку, 14 августа он должен был прибыть в тренировочный лагерь «горожан» и присоединиться к общей группе.

Хотя Родри хочет, чтобы соглашение было достигнуто как можно скорее, и просит дополнительное время, отмечается, что в случае отказа клуба предоставить разрешение ему всё равно необходимо явиться на тренировку, чтобы не быть оштрафованным. В настоящее время футболист надеется, что разногласия по финансовым условиям трансфера между двумя грандами вскоре будут положительно урегулированы.

Показатели Родри в минувшем сезоне

Опытный полузащитник в минувшем сезоне продемонстрировал в составе «Манчестер Сити» следующие показатели:

  • Английская Премьер-лига (2025/2026): 21 матч и 1 гол;

  • Лига чемпионов Европы: 5 матчей (без результативных действий).

Если клубам удастся до конца прийти к компромиссу по финансовым вопросам, возвращение Родри в Испанию и усиление центральной линии полузащиты «Барселоны» может стать одним из главных трансферов лета.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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