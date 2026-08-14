Исторический результат: Узбекистан стал лучшим в Азии с 51 медалью!

Континентальный чемпионат по тяжёлой атлетике среди юношей и молодёжи, который принимал великолепный «Олимпийский городок» в нашей столице, официально завершился. Восьмидневные бескомпромиссные соревнования завершились абсолютным триумфом сборной Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана (НОК), наши соотечественники по итогам чемпионата завоевали в общей сложности 51 медаль, вновь доказав, что им нет равных в Азии.

Последний день и два золота от Омадилло Олимов!

В кульминационный и последний день соревнований сильнейшие атлеты в самой тяжёлой весовой категории боролись за место на пьедестале.

В весовой категории +110 кг среди молодёжи честь нашей страны защищал Омадилло Олимов. Он продемонстрировал настоящее мастерство, завоевав 2 золотые медали в толчке и двоеборье, и ярко завершил чемпионат.

Итоговый медальный зачёт сборной Узбекистана

За 8 дней наши атлеты, соревновавшиеся с сильнейшими молодыми спортсменами континента, показали следующие результаты:

В молодёжной категории: 7 золотых, 10 серебряных, 6 бронзовых — Всего: 23 медали ;

В юношеской категории: 6 золотых, 8 серебряных, 14 бронзовых — Всего: 28 медалей.

В общей сложности на счету спортсменов, являющихся будущим узбекской тяжёлой атлетики, 13 золотых, 18 серебряных и 20 бронзовых медалей.

1-е место в Азии в командном зачёте по 4 направлениям!

По итогам соревнований национальная сборная Узбекистана была признана лучшей во всех основных направлениях и завоевала чемпионство в 4 командных категориях:

В молодёжной категории по общему количеству набранных очков — 1-е место; В категории молодых девушек по количеству набранных очков — 1-е место; В юношеской категории по общему количеству набранных очков — 1-е место; В категории юношей по количеству набранных очков — 1-е место.

Эта беспрецедентная победа и абсолютное лидерство в командном зачёте свидетельствуют о том, что новое поколение нашей национальной школы тяжёлой атлетики готово к большим достижениям на мировой арене.

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