«Совершали глупые ошибки»: Вадим Абрамов о потерянных очках

В 17-м туре Суперлиги Узбекистана самаркандский клуб «Динамо» на своем поле сыграл с «Ксоразм» в боевую ничью — 2:2. После завершения матча наставник самаркандцев Вадим Абрамов подробно и резко ответил на вопросы журналистов.

Опытный специалист отдельно остановился на ошибках в игре, пробелах в обороне и проблеме травм, которая продолжает преследовать команду.

«Проявили героизм, но пропустили в простой ситуации»

Вадим Абрамов поделился своим мнением о ходе матча и важных потерянных очках:

«Мы неплохо начали игру, действовали правильно. Затем допустили глупые ошибки, что и привело к голу в наши ворота. Во втором тайме ребята проявили настоящий героизм и вышли вперед. К сожалению, мы снова ошиблись и пропустили после углового. На самом деле мы знали, что мяч будет направлен именно в ту точку, объясняли это ребятам. Но я удивлен, как опытные футболисты оборонялись в этой ситуации — игрок соперника спокойно добрался до одиннадцатиметровой отметки и забил. Игра получилась боевой и зрелищной, возможно, понравилась болельщикам, но для нас это были два потерянных очка».

Эпидемия травм: Санджар Кодиркулов также выбыл

Больше всего главного тренера «Динамо» беспокоит то, что игроки основного состава один за другим выбывают из строя:

«К сожалению, сегодня к числу травмированных присоединился и Санджар Кодиркулов. Футболисты, находящиеся в лазарете, пока не готовы вернуться на поле и даже не приступили к тренировкам. Сложно точно сказать, когда они вернутся. Отсутствие не только Ходжимирзаев, но и таких лидеров, как Амонов и О‘розов, серьезно сказывается на игре команды. Любой клуб испытывает трудности после таких потерь. В большей степени это связано с плотностью календаря — наши соперники отдыхают на 1–2 дня больше, чем мы, а мы не успеваем восстановиться».

Успешный выход на замену Джахонгир Абдусаломов

О Джахонгир Абдусаломов, который вышел на поле со скамейки запасных и стал автором гола и результативной передачи, наставник отметил следующее:

«Мы должны равномерно распределять нагрузку между всеми игроками. Поэтому, чтобы усилить темп игры, выпустили Джахонгир со скамейки, и это решение себя оправдало — он забил гол. Его пребывание в запасе было связано исключительно с тактическими планами».

Впереди «Пакстакор» и ОКМК: на что надеются самаркандцы?

В следующих турах «Динамо» предстоят встречи с лидерами Суперлиги. Вадим Абрамов заявил, что не намерен сдаваться перед предстоящими испытаниями:

«Это футбол. Кто сегодня ожидал, что мы потеряем очки? Да, предстоящие соперники (ОКМК и «Пакстакор») очень серьезные и именитые, но в любой ситуации мы будем готовиться к победе, выкладываясь на максимум», — завершил свою речь специалист.

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