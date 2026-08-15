Гордон Мюррей представил новый суперкар С1 — преемника легендарного McLaren Ф1

·21·Авто
Гордон Мюррей представил новый суперкар С1 — преемника легендарного McLaren Ф1

Известный инженер Гордон Мюррей, оставивший заметный след в автомобильной индустрии, официально представил новый суперкар С1 через своё специализированное подразделение. Как сообщает иксбт.ком, эта уникальная модель ограниченной серии стала более комфортабельной и ориентированной на дальние поездки версией автомобиля С1 ЛМ, представленного в прошлом году. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Если предыдущая версия была вдохновлена легендарной моделью Ф1 ГТР, победившей в гонках «24 часа Ле-Мана», то новый автомобиль создан как достойный преемник дорожного Ф1, способного развивать скорость до 250 миль/ч. Инженеры полностью переработали внешний вид машины, избавив её от чрезмерно агрессивных элементов.

Изменения в аэродинамике и дизайне

Новый суперкар С1 получил переработанный кузов, оптимизированный для механического сцепления с дорогой вместо максимальной прижимной силы. Автомобиль лишился огромного заднего антикрыла, гоночного сплиттера и глубоких боковых юбок, характерных для предыдущей версии. Вместо этого в задней части установили новую систему активной аэродинамики для обеспечения устойчивости на высокой скорости.

Кроме того, модель получила новую оптику со специальными дневными ходовыми огнями. Дизайн легкосплавных колёсных дисков вдохновлён первыми эскизами, представленными Гордоном Мюрреем для первоначального проекта Ф1 в 1992 году. Клиренс автомобиля на 10 миллиметров больше, чем у С1 ЛМ, а подвеска настроена на более мягкую езду без потери точности управления.

Двигатель и технические характеристики

Технически этот суперкар создан на базе ГМА Т50 и использует тот же знаменитый 4,2-литровый двигатель Косворт В12. Силовой агрегат мощностью 681 л. с. в сочетании с механической коробкой передач был адаптирован для более широкого диапазона крутящего момента, необходимого для дальних поездок.

Несмотря на углепластиковый кузов, автомобиль легче, чем Т50. В салоне установлены три кожаных кресла для водителя и пассажиров, улучшенная аудиосистема и дополнительные слои шумоизоляции, обеспечивающие комфорт в дальних поездках.

В отличие от выпущенного в прошлом году С1 ЛМ, произведённого всего в пяти экземплярах, новая модель С1 будет немного доступнее. Компания Гордон Муррай Аутомотиве планирует выпустить в общей сложности 64 экземпляра этого эксклюзивного суперкара.

Гордон МюррейСуперкарыGMA S1Cosworth V12Автомобильные Новости
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Sardor Ergashev
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