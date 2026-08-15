SpaceX начинает расширение завода Starlink в Техасе

·31·Технологии
SpaceX начинает расширение завода Starlink в Техасе

Компания SpaceX под руководством Илона Маска приступила к следующему этапу крупного многомиллионного проекта по расширению завода в городе Бастроп, штат Техас. На этом объекте производятся компоненты спутников, важные для глобальной интернет-системы. Расширение станет важным шагом в реализации амбициозных планов компании. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Реконструкция и планы на будущее

По данным иксбт.ком, реконструкция и перепланировка внутренних помещений завода должны начаться в следующем месяце. Все строительные работы и монтаж оборудования планируется полностью завершить к осени 2027 года. Это позволит значительно увеличить производственные мощности.

По словам Илона Маска, команде Starlink удалось с нуля создать полноценную глобальную интернет-систему. Сегодня она считается первой глобальной интернет-системой с самой высокой пропускной способностью в мире. По словам руководителя компании, в будущем на долю Starlink может приходиться более 90 процентов всего мирового интернет-трафика.

Расширение орбитальной группировки до 100 тысяч спутников

В настоящее время на орбите Земли находится около 11 000 активных спутников, принадлежащих сети Starlink. Однако это не конечная цель. Илон Маск намерен увеличить число аппаратов на орбите до 100 000 за счет внедрения устройств третьего и последующих поколений.

По мнению экспертов, столь резкое увеличение числа спутников выведет скорость и охват интернета во всем мире на новый уровень. Расширение завода в Бастропе обеспечит необходимую материально-техническую базу для создания и поддержки этой масштабной космической инфраструктуры.

SpaceXStarlinkИлон МаскИнтернетТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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