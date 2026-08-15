Нейробиологи выявили новый механизм восстановления тканей мозга

·2·Технологии
Нейробиологи выявили новый механизм восстановления тканей мозга

Группа нейробиологов Цюрихского университета обнаружила ранее неизвестный механизм восстановления астроцитов — звёздчатых глиальных клеток, обеспечивающих целостность тканей мозга и питающих нейроны. По данным иксбт.ком, это научное открытие может радикально изменить представления о способности человеческого мозга восстанавливаться после повреждений. Об этом Иксбт.ком сообщает .

В ходе исследования с помощью двухфотонной микроскопии были проведены уникальные эксперименты на живых мышах. Результаты показали, что при травме головного мозга особая группа «регенеративных астроцитов» не просто делится на месте, а направляет ядра дочерних клеток к повреждённому участку вдоль своих длинных отростков.

Уникальный процесс миграции и восстановления тканей

Достигнув повреждённой области, ядра восстанавливают астроцитарную сеть и особым образом заново «сшивают» ткань. Этот сложный процесс проходит в несколько этапов: сначала ядра активно мигрируют по отросткам, затем активируются специальные гены и сигнальные пути, отвечающие за репарацию (восстановление). В результате клетки полностью реконструируют свою сеть, а функции ткани восстанавливаются.

Известно, что астроциты выполняют в головном мозге роль опекунов: обеспечивают нейроны необходимыми питательными веществами, регулируют кровоток и поддерживают здоровую среду. Если они серьёзно повреждены или разрушены из-за аутоиммунных заболеваний, мозг теряет способность противостоять внешним воздействиям и повреждениям.

Медицинские перспективы будущего

Исследователям удалось выявить множество генов и сигнальных путей, которые временно активируются в ходе этого процесса. По мнению специалистов, в будущем эти гены могут стать ключевыми терапевтическими мишенями для целенаправленного воздействия на восстановление тканей мозга после травм и различных тяжёлых заболеваний.

Это научное открытие станет важным поворотным моментом для медицины. Оно выводит головной мозг из категории «органов, необратимо деградирующих после повреждения» и относит его к системам, сохраняющим скрытые механизмы самовосстановления, которые можно избирательно активировать.

МозгНейробиологияАстроцитыМедицинаНаучные Открытия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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