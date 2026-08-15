Дефендер Дакар: представлен внедорожник мощностью 626 л.с.

Компания JLR официально представила эксклюзивную модель Дефендер Дакар, созданную на базе гоночного автомобиля, и получила для неё государственные регистрационные номера, разрешающие движение по обычным дорогам. По данным иксбт.ком, этот мощный суперкар оснащён технологиями гоночной машины Д7Кс-Р, победившей в прошлогоднем соревновании в новой категории Сток, а также 626-сильным двигателем В8. Об этом сообщает .

Впервые показанный как концепт на Монтерей Кар Вик, автомобиль получил специальный пакет подвески, адаптированный для езды по пустыне. Он включает специальные пружины, амортизаторы Билстеин Адванкед для автоспорта и огромные 35-дюймовые шины Алл-Терраин, установленные на 20-дюймовые кованые диски.

Гоночные технологии и новые режимы

Автомобиль получил специальные раллийные режимы, помогающие водителю в экстремальных условиях. Среди них — Дунес (Пески), Гравел (Гравий) и необычный режим Флигхт (Полёт), предназначенный для мягкого приземления на пересечённой местности.

Под капотом установлен знакомый по модели Дефендер Окта 4,4-литровый рядный двигатель BMW с двумя турбокомпрессорами. Этот агрегат развивает 626 л.с. и крутящий момент 553 фунт-фут. Хотя мощность версии Окта была немного снижена из-за экологических норм, версия Дакар, как ожидается, сохранит полный потенциал благодаря продаже по процедуре Индивидуал Вехикле Аппровал.

Особенности экстерьера и интерьера

Внешний вид модели недвусмысленно указывает на её гоночное происхождение. Автомобиль получил установленные на крыше световые приборы, воздухозаборники и капот из углеродного волокна, расширенные колёсные арки, усиленные брызговики и плоскую крышку вместо запасного колеса на традиционной двери багажника.

Покупателям также предложат бежево-бирюзовую цветовую гамму, основанную на дизайне автомобиля-победителя 2025 года. Днище защищено сплошными защитными пластинами от передней до задней части.

Хотя детали интерьера пока полностью не раскрыты, ожидается, что он будет значительно проще, чем у версии Окта. Салон оснастят четырьмя отдельными гоночными сиденьями, опциональными гоночными ремнями безопасности и специальными местами для хранения шлемов, запасного колеса и бортового компрессора в задней части.

JLR пока не объявила цену и объём производства нового Дефендер Дакар. Однако очевидно, что после начала приёма заказов в начале следующего года этот автомобиль будет значительно дороже модели Окта стоимостью 147 000 фунтов стерлингов.