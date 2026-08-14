Драма в Самарканде: «Динамо» и «Ксоразм» сыграли боевую ничью!

·52·Спорт
Драма в Самарканде: «Динамо» и «Ксоразм» сыграли боевую ничью!

Очередной матч 17-го тура Суперлиги Узбекистана состоялся в Самарканде. Местный «Динамо» принимал на своём поле клуб «Ксоразм» из Ургенча.

В бескомпромиссной и атакующей игре болельщики стали свидетелями настоящего голевого шоу и напряжённой драматичной борьбы — встреча завершилась боевой ничьей со счётом 2:2.

4 гола и напряжённое противостояние на поле

Первый тайм начался с активности гостей. На 41-й минуте нападающий «Ксоразм» Рустамджон Абдухамидов открыл счёт и вывел свою команду вперёд к перерыву (0:1).

Во втором тайме самаркандцы полностью перехватили инициативу:

  • 63-я минута: Бехрузбек Облакулов восстановил равновесие — 1:1;

  • 74-я минута: вышедший на замену Джахонгир Абдусаломов вывел хозяев вперёд — 2:1.

Однако ургенчцы не сдались. На 80-й минуте Диёрбек Ортикбоев забил ответный гол «Ксоразм», установив окончательный счёт на табло — 2:2.

Положение в турнирной таблице

После этой ничьей обе команды пополнили свой актив на одно очко и улучшили позиции в турнирной таблице:

  • «Динамо» довёл количество очков до 22 и поднялся на 8-е место в таблице Суперлиги;

  • «Ксоразм» с 20 очками расположился на 11-й позиции.

Протокол матча:

Суперлига. 17-й тур

«Динамо» – «Ксоразм» 2:2

Голы: Бехрузбек Облакулов (63), Джахонгир Абдусаломов (74) — Рустамджон Абдухамидов (41), Диёрбек Ортикбоев (80).

  • «Динамо»: Эдем Неманов, Миксаил Штефан, Нурилло То‘кстасинов (Джахонгир Абдусаломов, 46), Санджар Кодиркулов (Улуг‘бек Абдуллаев, 31), Расул Ё‘лдошев (Харис Хайдерович, 46), Амаду Думбуя (Абдуг‘афур Хайдаров, 58), Тигран Аванесян (Ойбек О‘рмонджонов, 75), Джалолиддин Джумабоев, Марко Станоевич, Фирдавс Абдурахмонов, Бехрузбек Облакулов.

  • «Ксоразм»: Умидджон Эргашев, Элзио Лохан (Данила Еджов, 78), Диёр Ортикбоев, Даниил Нугуманов, Суннатуллох Хамидджонов, Сухроб Иззатов, Азизбек Пирмухаммадов, Умидбек Султонов (Нурджахон Музаффаров, 78), Улуг‘бек Хошимов (Исмадиёр Умматов, 84), Рустам Абдухамидов (Сардорбек Азимов, 46), Рафаел Сабино (Нодирбек Абдуксаликов, 65).

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СамаркандДинамоХорезмУзбекистан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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