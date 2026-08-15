Ханси Флик пробует Ламина Ямаля на позиции центрального нападающего в Барселоне

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик ищет тактические решения, чтобы компенсировать нехватку нападающих в команде. Как сообщает Goal.com, немецкий специалист испытывает молодого таланта Ламина Ямаля на позиции центрального нападающего, в том числе в роли «ложной девятки». Об этом Goal.com сообщает .

В летнее трансферное окно состав каталонцев претерпел значительные изменения. Роберт Левандовски покинул команду, чтобы продолжить карьеру в Северной Америке, а Ферран Торрес присоединился к «Пари Сен-Жермен». Уход этих опытных футболистов создал заметную брешь в линии атаки команды.

Новые тактические поиски и эксперименты на тренировках

Ламин Ямаль считается правым вингером, и болельщики привыкли видеть его именно на этой позиции. Однако в последние недели Ханси Флик изменил свой взгляд на роль футболиста, показав, что его можно использовать и в центре атаки. Это не просто теоретическая идея, а тактика, которая уже применяется на базе «Цитат Эспорттива Жоан Гампер».

На опубликованных клубом кадрах с тренировки Ламин Ямаль действует на позиции центрального нападающего и забивает красивый гол. В этом эпизоде футболист демонстрирует свои технические способности: контролируя мяч правой ногой, он наносит точный удар своей волшебной левой.

Нехватка игроков и универсальные футболисты

При Ханси Флике не только Ламин Ямаль, но и другие футболисты вынуждены менять свои позиции. В частности, Энтони Гордон и Карим Адейеми также показывают готовность выполнять роль центрального нападающего. За карьеру они получили опыт игры в центре атаки, выступая соответственно за «Ньюкасл Юнайтед» и «Боруссию Дортмунд».

Хотя эти футболисты эффективнее действуют преимущественно на флангах, тренер вынужден полагаться на их универсальность. Ожидается, что вернувшийся из отпуска Ламин Ямаль вскоре присоединится к основному составу. Специалисты обращают внимание на то, что в следующем товарищеском матче в Базеле тренер может предоставить ему шанс именно в этой новой экспериментальной роли.