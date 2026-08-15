Некачественная термопаста в ноутбуке Гиком М16 снизила производительность

Обзор ноутбука Гиком М16, проведённый специалистами издания КитГуру, вызвал обсуждение в мире технологий. Выяснилось, что использованная в устройстве некачественная термопаста существенно ограничивала возможности процессора, а её замена почти на треть повысила быстродействие компьютера. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, сегодня некоторые китайские бренды, включая Чуви, вводят потребителей в заблуждение, используя переименованные процессоры и некачественные экраны. Однако серьёзные проблемы обнаружились и в продукции Гиком. В частности, во время последних испытаний производительность ноутбука Гиком М16 оказалась подозрительно низкой.

Результаты тестов и проблема высокой температуры

Компьютер с процессором Intel Core Ultra 9 185Х не смог показать ожидаемых результатов в первоначальных тестах. При этом было зафиксировано, что устройство во время работы нагревалось до очень высокой температуры. Это указывало на проблему между системой охлаждения и термоинтерфейсным материалом.

Чтобы установить причину проблемы, специалисты заменили нанесённую на заводе термопасту на качественный термоинтерфейс. В результате температура процессора существенно снизилась, а главное — его производительность сразу выросла почти на 30 процентов.

Ситуация с другими моделями и выводы

Отмечается, что это не единичный случай. Ранее аналогичная проблема наблюдалась в другом компьютере того же производителя — Кс14 Pro. Тогда также сообщалось, что замена термопасты помогла повысить эффективность процессора на 13 процентов.

Этот случай показывает, насколько важно обращать внимание на качество материалов, используемых при сборке. Пользователям, планирующим приобрести компьютеры Гиком, рекомендуется заранее учитывать этот фактор, то есть возможные слабые места системы охлаждения.