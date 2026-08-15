Килиан Мбаппе раскрыл планы «Реала» на новый сезон

Нападающий мадридского «Реала» и звезда мирового футбола Килиан Мбаппе дал официальному сайту клуба большое интервью, в котором рассказал об основных целях команды и подготовке к новому сезону.

Французская звезда подчеркнул, что выкладывается на тренировках по полной, и заявил, что единственная цель команды — выиграть чемпионские титулы во всех турнирах.

«Сейчас время усердно работать»

Мбаппе рассказал о важности предсезонных сборов и физическом состоянии команды:

«С первых дней предсезонной подготовки я стараюсь полностью себя проявить. Сейчас период, когда нужно усердно и безостановочно работать. После начала официальных матчей нам придётся правильно распределять физическую нагрузку. Сейчас мы должны выложиться по максимуму, полностью почувствовать игровой ритм и подойти к первому официальному матчу в Ла Лиге в оптимальной форме».

«Мы обязаны побеждать, и так и будет»

Лучший бомбардир «Королевского клуба», говоря о настрое команды и ответственности перед болельщиками, пообещал до конца бороться за каждый трофей:

«Мы обязаны только побеждать. Уверен, что в этом сезоне мы снова вернёмся к завоеванию больших трофеев. Именно этого мы хотим, и это произойдёт! Я чувствую, что команда очень серьёзно к этому готовится. На протяжении всего сезона мы направим всё своё внимание на эту цель, чтобы радовать миллионы наших болельщиков. Нет ничего важнее, чем выигрывать трофеи вместе с «Реалом» и радовать поклонников», — завершил свою речь Мбаппе.

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