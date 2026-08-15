В Мадриде — «законы Mourinio»: как он меняет «Real»?

В штаб-квартире «Королевского клуба» веет ветром больших перемен. Португальский специалист Joze Mourinio, вернувшийся к руководству мадридским «Real», жёстко внедряет в клуб два своих главных требования: единоличный контроль над трансферной политикой и безусловное соблюдение внутри клубной иерархии.

Как пишет авторитетное испанское издание AS, португалец «The Special One», несмотря на то что выслушивает различные мнения, принимает окончательное решение по всем важным вопросам исключительно лично.

Трансферная политика: не имена, а чёткие профили

Ещё до заключения контракта с командой Mourinio поставил перед руководством условие о непосредственном руководстве трансферами. В конце мая он представил руководству специальный отчёт с техническими профилями футболистов, необходимых команде. В нём были указаны не просто имена, а конкретные физические и тактические характеристики, необходимые для каждой линии.

Влияние тренера на трансферные решения уже приносит результаты:

Ситуация с Rodri: несмотря на то что трансфер Rodri не состоялся, тренер полностью поддержал позицию клуба;

Судьба лидеров: решающим стало слово Mourinio в вопросах сохранения в команде Vinisius Junior и талантливого Tiago Pitarch.

«Что скажет Mourinio?»: новый порядок в академии

Португальский специалист взял под личный контроль все процессы и в работе с воспитанниками академии («Kastilya»). Среди молодых игроков клуба сейчас чаще всего звучит вопрос: «Что скажет Mourinio?»

Молодых талантов, которых приглашают на тренировки основного состава, тренер отбирает лично, глубоко изучая возможности каждого футболиста, а не ориентируясь на общий список.

Железная дисциплина: две тренировки в день и контроль Pintus

Жёсткая рука тренера ощущается и в тренировочном процессе:

Высокие нагрузки: Две тренировки в день стали стандартным распорядком. Известный специалист по физической подготовке Antonio Pintus и ближайший помощник Mourinio Antonio Dias строго контролируют нагрузки игроков;

Распорядок дня: Введены строгие правила в отношении рациона питания, процесса восстановления после травм, прибытия на тренировки с точностью до секунды и командных обедов.

Хотя повседневными делами занимается тренерский штаб, каждая деталь в «Real» осуществляется под полным контролем Joze Mourinio. В Мадриде царят жёсткость и железная дисциплина на пути к новым победам.

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