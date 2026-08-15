Алан Смит спрогнозировал двухкомандную борьбу в АПЛ

В новом сезоне Английской Премьер-лиги вновь ожидается бескомпромиссная чемпионская гонка между двумя лидерами — «Арсеналом» и «Манчестер Сити». По мнению бывшего нападающего лондонского клуба Алана Смита, на фоне смены тренеров в других командах-конкурентах действующие чемпионы сохранят преимущество. Об этом Goal.com сообщает .

В интервью МетровиаБестБеттингСитес.ко.ук Алан Смит отметил, что изменения в стане конкурентов не смогут нарушить господство сильного дуэта. Команда под руководством Микеля Артеты после успеха в прошлом сезоне ещё больше усилила состав и вновь стала главным претендентом на титул.

Главное соперничество за чемпионство

По словам Смита, основная борьба за чемпионский титул вновь развернётся между двумя клубами. «Я считаю “Манчестер Сити” главным соперником “Арсенала”», — заявил бывший футболист. По его мнению, начало работы нового тренера в стане «горожан» вызывает некоторые вопросы, однако они всё равно останутся главной угрозой.

В то же время важное значение будет иметь влияние ожидаемых изменений в составе «Манчестер Сити» и ухода лидеров. Уход таких опытных футболистов, как Джон Стоунз, Бернарду Силва и Натан Аке, а также возможный переход Родри в «Барселону» могут сказаться на чемпионской гонке.

Прогноз на топ-5 в турнирной таблице

В итоговом прогнозе эксперт также распределил места в топ-5 и еврокубковой зоне. По его мнению, « Арсенал » сохранит чемпионский титул, а «Манчестер Сити» финиширует вторым.

Говоря об остальных командах из топ-5, Алан Смит назвал следующие клубы:

«Манчестер Юнайтед» — третье место

«Ливерпуль» — четвёртое место

«Челси» — пятое место

Кроме того, Смит считает, что «Челси» под руководством Хаби Алонсо выступит значительно лучше, чем в прошлом сезоне. Главным претендентом на шестое место был назван «Астон Вилла».