Начнутся испытания захвата космического корабля Starship с помощью башни Мечазилла

Компания SpaceX изменила сроки проведения очередного испытательного полёта своего огромного космического корабля Starship — Флигхт 14. Как сообщает издание Иксбт.ком, первоначально компания планировала запуск на конец августа, однако, согласно последним заявлениям, теперь он намечен на начало сентября. В частности, на эти сроки указал и глава NASA Джаред Айзекман. Этот важный тестовый запуск предполагается осуществить с космодрома Starbase в штате Техас, и ожидается, что он станет одним из самых ответственных этапов всей программы. Об этом Иксбт.ком сообщает об этом.

Главным технологическим новшеством этого полёта станет первая в истории попытка SpaceX поймать верхнюю ступень Starship, возвращающуюся из космоса, непосредственно с помощью стартовой башни Мечазилла. Если эта сложная операция завершится успешно, она станет огромным научно-техническим достижением в области восстановления и повторного использования ракет. Такой подход в будущем позволит резко снизить стоимость космических полётов и значительно ускорить подготовку к ним.

Вывод спутников Starlink В3 на орбиту

Ещё одной важной задачей испытания Флигхт 14 станет доставка в космос устройств нового поколения. Согласно сообщению, во время этого полёта на орбиту должна быть успешно выведена первая партия модернизированных спутников Starlink В3. Эти устройства станут следующим этапом развития интернет-сети SpaceX и, как ожидается, значительно повысят пропускную способность сети и качество связи.

Точная дата запуска космического корабля пока не объявлена. По словам специалистов, время старта будет напрямую зависеть от полной технической готовности ракеты и специальных разрешений, выдаваемых соответствующими государственными органами. Инженеры SpaceX активно завершают последние подготовительные работы, и ожидается, что это испытание откроет новую страницу для всей космической отрасли.