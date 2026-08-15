Ферран Торрес перешёл в парижский клуб: Барселона продала футболиста

Французский «Пари Сен-Жермен» совершил очередной громкий трансфер, намереваясь усилить линию атаки. Как сообщает Goal.com, парижане подписали нападающего каталонской «Барселоны» Феррана Торреса. Сумма трансфера составила около 50 миллионов евро, и каталонцы с готовностью приняли это предложение. Об этом Goal.com сообщает .

Детали трансфера и условия контракта

Важную роль в быстром завершении сделки сыграли игровая позиция футболиста и его личное желание. Как стало известно, испанский нападающий ранее уже достиг принципиальной договорённости с парижским клубом по условиям контракта. Французская команда рассчитывает сделать его одним из ведущих игроков атаки.

На трансферную стоимость футболиста также повлиял срок его действующего контракта. Соглашение с «Барселоной» должно было завершиться 30 июня 2027 года. Именно этот фактор позволил руководству «Пари Сен-Жермен» удержать цену на приемлемом для себя уровне.

Выгодная сделка для «Барселоны» и ПСЖ

Каталонский клуб получил финансовую выгоду от этого трансфера. Хотя команда лишилась одного из своих нападающих, она пополнила бюджет значительной суммой, необходимой для приобретения других футболистов на трансферном рынке, что поможет обеспечить экономическую стабильность.

Для парижан этот трансфер стал очередным шагом на пути к повышению качества и универсальности состава. Руководство клуба стремится усилить конкуренцию в атаке, а приход Торреса будет иметь важное значение для реализации планов тренера.

Напомним, Ферран Торрес — один из нападающих, успевших проявить себя и на международной арене. Дебют испанца в новой команде и его выступления вызывают большой интерес у футбольных болельщиков.