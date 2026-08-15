Рынок бюджетных смартфонов в США стремительно сокращается

·34·Технологии
Рынок бюджетных смартфонов в США стремительно сокращается

По данным Кунтер Ресеарч, во втором квартале 2026 года продажи смартфонов в США снизились на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сильнее всего это падение затронуло нижний ценовой сегмент: продажи устройств дешевле 100 долларов обвалились сразу на 64%. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Как объясняют специалисты, производители были вынуждены прекратить поставки таких моделей либо попытались повысить их цены на фоне резкого роста стоимости оперативной и постоянной памяти. Основной причиной подорожания компонентов памяти называют активные закупки со стороны крупных операторов облачной инфраструктуры для систем искусственного интеллекта.

Бюджетные гаджеты стали сложным испытанием для производителей

Для компаний, выпускающих бюджетные смартфоны, эта ситуация оказалась крайне тяжелой, поскольку их маржа обычно очень низкая. Кроме того, рост цен на топливо и другие товары повседневного спроса из-за конфликтов на Ближнем Востоке оказал дополнительное давление на потребительский спрос.

На фоне общего снижения рынка показатели четырех ведущих брендов — Apple, Samsung, Моторола и Google — сократились всего на 4%. Остальные небольшие производители потеряли 45% своих продаж. Крупные компании демонстрируют преимущество масштаба, позволяющее им закупать комплектующие на гораздо более выгодных условиях.

Изменения в структуре рынка

В условиях кризиса Samsung и Моторола смогли еще больше укрепить свои позиции в сегменте смартфонов с предоплатой (препаид). Хотя продажи таких устройств в США сократились на 11%, совокупная доля этих двух брендов на рынке выросла.

При этом производителям приходится адаптироваться к сложным условиям. В частности, Моторола повысила цены на некоторые модели Мото Г, а Samsung в июле увеличила стоимость смартфона Galaxy А17 на 50 долларов. В результате сегмент смартфонов стоимостью от 200 до 300 долларов за год смог утроить свою долю рынка.

СмартфоныРынок СШАТехнологииSamsungApple
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Начнутся испытания захвата космического корабля Starship с помощью башни МечазиллаНачнутся испытания захвата космического корабля Starship с помощью башни МечазиллаСегодня, 15:22Продажи первого складного iPhone могут сначала начаться только на одном рынкеПродажи первого складного iPhone могут сначала начаться только на одном рынкеСегодня, 14:54Apple предупредила пользователей iPhone и Мак об опасных кибератакахApple предупредила пользователей iPhone и Мак об опасных кибератакахСегодня, 14:30Компания iQOO представила концептуальный смартфон с аккумулятором на 15 000 мА·чКомпания iQOO представила концептуальный смартфон с аккумулятором на 15 000 мА·чСегодня, 13:55Ожидается, что Apple изменит график выхода моделей iPhone 18Ожидается, что Apple изменит график выхода моделей iPhone 18Сегодня, 13:30Илон Маск: к 2029 году ИИ придется перенести в космосИлон Маск: к 2029 году ИИ придется перенести в космосСегодня, 11:26
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Tesla представила новый беговел для детей
Tesla представила новый беговел для детей