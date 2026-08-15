Рынок бюджетных смартфонов в США стремительно сокращается

По данным Кунтер Ресеарч, во втором квартале 2026 года продажи смартфонов в США снизились на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сильнее всего это падение затронуло нижний ценовой сегмент: продажи устройств дешевле 100 долларов обвалились сразу на 64%. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Как объясняют специалисты, производители были вынуждены прекратить поставки таких моделей либо попытались повысить их цены на фоне резкого роста стоимости оперативной и постоянной памяти. Основной причиной подорожания компонентов памяти называют активные закупки со стороны крупных операторов облачной инфраструктуры для систем искусственного интеллекта.

Бюджетные гаджеты стали сложным испытанием для производителей

Для компаний, выпускающих бюджетные смартфоны, эта ситуация оказалась крайне тяжелой, поскольку их маржа обычно очень низкая. Кроме того, рост цен на топливо и другие товары повседневного спроса из-за конфликтов на Ближнем Востоке оказал дополнительное давление на потребительский спрос.

На фоне общего снижения рынка показатели четырех ведущих брендов — Apple, Samsung, Моторола и Google — сократились всего на 4%. Остальные небольшие производители потеряли 45% своих продаж. Крупные компании демонстрируют преимущество масштаба, позволяющее им закупать комплектующие на гораздо более выгодных условиях.

Изменения в структуре рынка

В условиях кризиса Samsung и Моторола смогли еще больше укрепить свои позиции в сегменте смартфонов с предоплатой (препаид). Хотя продажи таких устройств в США сократились на 11%, совокупная доля этих двух брендов на рынке выросла.

При этом производителям приходится адаптироваться к сложным условиям. В частности, Моторола повысила цены на некоторые модели Мото Г, а Samsung в июле увеличила стоимость смартфона Galaxy А17 на 50 долларов. В результате сегмент смартфонов стоимостью от 200 до 300 долларов за год смог утроить свою долю рынка.