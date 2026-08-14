Ўзбекистонлик ёш муҳандис дронларга қарши янги тизим яратди

·0·Техно
Ўзбекистонлик ёш муҳандис дронларга қарши янги тизим яратди

Ўзбекистонлик ёш ихтирочи дронларни аниқлаш ва зарарсизлантиришга мўлжалланган янги авлод тизимини тақдим этди. ARGUS-SYS деб номланган лойиҳа «Келажак муҳандислари» республика кўрик-танлови доирасида ёш муҳандис Икромжон Мўйдинжонов томонидан намойиш этилган.

Таъкидланишича, тизим сунъий интеллект ва лазер технологияларини бирлаштирган бўлиб, учувчисиз учиш аппаратларини автоматик равишда аниқлаш ва нишонга олиш имкониятига эга. Ишланмада YOLOv8 сунъий интеллект алгоритми ҳамда оптик узатгичлардан фойдаланилган.

Лойиҳа маълумотларига кўра, тизим 405 нанометр тўлқин узунлигидаги 500 ватт қувватли лазер ёрдамида 1 километрдан ортиқ масофадаги дронларни қисқа вақт ичида зарарсизлантириш учун мўлжалланган.

Ёш муҳандиснинг мазкур ишланмаси Ўзбекистонда замонавий технологиялар ва сунъий интеллект асосидаги муҳандислик лойиҳаларига қизиқиш тобора ортиб бораётганини кўрсатади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дреаме ўзининг биринчи Aurora флагман смартфонини тақдим этдиДреаме ўзининг биринчи Aurora флагман смартфонини тақдим этдиБугун, 14:52Samsung Galaxy S25+ қувватлаш вақтида ёниб кетдиSamsung Galaxy S25+ қувватлаш вақтида ёниб кетдиБугун, 14:29Apple АҚШда компьютерлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиApple АҚШда компьютерлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиБугун, 13:59Sony Xperia 1 VIII смартфони юқори нархга қарамай яхши сотилмоқдаSony Xperia 1 VIII смартфони юқори нархга қарамай яхши сотилмоқдаБугун, 13:26Apple юбилей смартфони: iPhone 20 Pro ҳақида илк тафсилотларApple юбилей смартфони: iPhone 20 Pro ҳақида илк тафсилотларБугун, 12:51Хитойда дунёдаги илк мутлақ автоматлаштирилган қаҳвахона очилмоқдаХитойда дунёдаги илк мутлақ автоматлаштирилган қаҳвахона очилмоқдаБугун, 12:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди