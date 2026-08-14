Ўзбекистонлик ёш муҳандис дронларга қарши янги тизим яратди
Ўзбекистонлик ёш ихтирочи дронларни аниқлаш ва зарарсизлантиришга мўлжалланган янги авлод тизимини тақдим этди. ARGUS-SYS деб номланган лойиҳа «Келажак муҳандислари» республика кўрик-танлови доирасида ёш муҳандис Икромжон Мўйдинжонов томонидан намойиш этилган.
Таъкидланишича, тизим сунъий интеллект ва лазер технологияларини бирлаштирган бўлиб, учувчисиз учиш аппаратларини автоматик равишда аниқлаш ва нишонга олиш имкониятига эга. Ишланмада YOLOv8 сунъий интеллект алгоритми ҳамда оптик узатгичлардан фойдаланилган.
Лойиҳа маълумотларига кўра, тизим 405 нанометр тўлқин узунлигидаги 500 ватт қувватли лазер ёрдамида 1 километрдан ортиқ масофадаги дронларни қисқа вақт ичида зарарсизлантириш учун мўлжалланган.
Ёш муҳандиснинг мазкур ишланмаси Ўзбекистонда замонавий технологиялар ва сунъий интеллект асосидаги муҳандислик лойиҳаларига қизиқиш тобора ортиб бораётганини кўрсатади.
…