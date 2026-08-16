Ислам Махачев победил Яна Гарри и защитил чемпионский пояс

·31·Спорт
Ислам Махачев победил Яна Гарри и защитил чемпионский пояс

В американском городе Филадельфия завершился долгожданный турнир мира смешанных единоборств UFC 330. Главным событием вечера стал центральный поединок за чемпионский титул в полусреднем весе.

В октагоне действующий чемпион, россиянин Ислам Махачев, встретился с опасным ирландским претендентом Яном Мачадо Гарри, занимавшим первое место в рейтинге этого дивизиона.

Напротивостояние в течение 5 раундов

Этот поединок, которому перед турниром предшествовали сильное психологическое давление и острые словесные перепалки, прошёл всю дистанцию:

  • Ожесточённая борьба: Чемпионский поединок, рассчитанный на пять раундов, продолжался все 25 минут. Оба бойца вели бескомпромиссную тактическую и физическую борьбу;

  • Преимущество Махачева: Ислам Махачев на протяжении всего боя сохранял хладнокровие, наносил точные удары и контролировал ход поединка, успешно нейтрализуя активность соперника;

  • Решение судей: По итогам боя боковые судьи единогласно отдали победу действующему чемпиону.

Первая историческая защита в новой весовой категории

Эта победа открыла новую страницу в карьере Ислама Махачева:

  • Пояс сохранён: Махачеву впервые удалось защитить чемпионский титул, завоёванный в полусреднем весе;

  • Поражение Гарри: Ирландский боец, считавшийся самым опасным претендентом дивизиона, не смог осуществить свою мечту о чемпионстве и упустил шанс в поединке с чемпионом.

Махачев в очередной раз доказал, что является одним из сильнейших бойцов мира, укрепив своё господство в своей весовой категории.

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Ислам МахачевИэн Мачадо ГарриUFCФиладельфияСША
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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