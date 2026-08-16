Samsung внедряет искусственный интеллект в производство полупроводников

Компания Samsung Электроникс начала внедрять технологии искусственного интеллекта во весь производственный цикл, стремясь вывести свой полупроводниковый бизнес на новый уровень. Как сообщает Маеил Бусинесс, для реализации этой стратегической задачи к компании присоединились два высококвалифицированных специалиста. Ожидается, что этот шаг станет важным поворотным моментом в автоматизации проектирования микрочипов, разработки технологических процессов и непосредственного выпуска готовой продукции. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Среди новых сотрудников — известный специалист по глубокому обучению и компьютерному зрению Хан Бо Хён. Он является профессором кафедры электротехники и компьютерной инженерии Сеульского национального университета. Согласно соглашению, одобренному университетом, половину рабочего времени он будет проводить в учебном заведении, а вторую половину — в полупроводниковом подразделении Samsung. Его основная задача — разработка передовых моделей искусственного интеллекта для исследований и развития полупроводников.

Синергия инженерии данных и искусственного интеллекта

Второй специалист — опытный инженер по работе с данными Хан Тхэ Рин, ранее работавший старшим инженером по большим данным в Meta и ведущим разработчиком в Персона. В системе Samsung он будет руководить подготовкой и формированием качественных структурированных данных, необходимых для непосредственной работы моделей искусственного интеллекта. Распределение обязанностей между этими специалистами объединяет два взаимосвязанных элемента промышленного искусственного интеллекта — алгоритмические модели и данные, на которых они работают.

По мнению специалистов, модели искусственного интеллекта будут играть важную роль в оптимизации конструкции микрочипов, анализе производственных процессов и прогнозировании ожидаемых результатов. Однако для эффективной работы этих систем необходима тщательно подготовленная база данных. Samsung организует эти подготовительные процессы с помощью сильных специалистов в соответствующих областях.

Планы на будущее и ожидаемые результаты

Представители компании сообщили, что Samsung и в дальнейшем продолжит нанимать ведущих специалистов по искусственному интеллекту и анализу данных, распределяя их опыт между различными направлениями. Тем не менее технологический гигант пока не раскрыл архитектуру моделей, которые будут использоваться в будущем, наборы данных, сроки внедрения или конкретные показатели эффективности.

То, как новые интеллектуальные системы повлияют на сроки разработки микрочипов, стабильность процессов и количество возможных сбоев, должно быть полностью подтверждено после текущих испытаний. Эта инициатива является важной частью долгосрочной стратегии Samsung, направленной на дальнейшее повышение конкурентоспособности компании на мировых рынках и укрепление лидирующих позиций в полупроводниковой отрасли.