Маккензи Дерн победила Робертсон и защитила чемпионский пояс UFC!

В американском городе Филадельфия состоялся престижный турнир UFC 330, в рамках которого также прошёл женский чемпионский поединок. Во втором главном бою вечера действующая чемпионка минимального веса, американка Маккензи Дерн, вышла в октагон, чтобы защитить свой титул.

Соперницей Дерн стала опасная канадская претендентка Джиллиан Робертсон, замыкающая первую пятёрку рейтинга дивизиона (Топ-5).

Полный пятираундовый бой и решение судей

Поединок, прошедший в упорной борьбе и с большим количеством схваток в партере, продлился все отведённые раунды:

Бескомпромиссная борьба: чемпионское противостояние из пяти раундов продолжалось полные 25 минут, и обе спортсменки продемонстрировали высокий уровень физической подготовки и тактического мастерства;

Преимущество Дерн: Маккензи Дерн на протяжении боя обеспечивала себе преимущество в глазах судей благодаря точным ударам и активности в партере;

Победа: По итогам поединка боковые судьи присудили победу действующей чемпионке Маккензи Дерн по очкам, и она сохранила за собой чемпионский пояс.

Важный этап на чемпионском пути

Маккензи Дерн продолжает важную победную серию в своей карьере:

Первая защита: Этот успех стал для Дерн успешной защитой завоёванного чемпионского пояса;

История завоевания пояса: Напомним, в октябре прошлого года Маккензи стала новой чемпионкой UFC, победив единогласным решением судей опытную бразильскую спортсменку Вирну Джандиробу в поединке за вакантный пояс.

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