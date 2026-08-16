В MLS «Нэшвилл» разгромил «Интер Майами»

·15·Спорт
В MLS «Нэшвилл» разгромил «Интер Майами»

Главная футбольная лига Северной Америки (MLS) подарила насыщенный и полный неожиданных результатов субботний вечер. Как сообщает Goal.com, в одном из центральных матчей «Интер Майами», несмотря на возвращение Лионелья Месси в состав, потерпел крупное поражение в гостях у «Нэшвилла» — 1:4. Этот результат наглядно показал, как может развиваться борьба за лидерство в сезоне и судьба Суппортерс’ Шиелд. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Проблемы «Интер Майами» в обороне и превосходство «Нэшвилла»

«Интер Майами», в составе которого выступают такие звездные футболисты, как Лионель Месси, Луис Суарес, Родриго Де Пауль и Каземиро, далеко не всегда является самой сбалансированной командой лиги. Субботняя игра как раз выявила эти слабые стороны. В свою очередь, «Нэшвилл» вновь доказал, что это очень дисциплинированная и физически сильная команда, четко понимающая, как действовать на поле.

Этот матч привлек внимание как противостояние одной из самых сбалансированных команд Восточной конференции и клуба, делающего ставку на звезд. С первых минут хозяева не боялись соперника и демонстрировали активный атакующий футбол. «Нэшвилл» эффективно использовал свои моменты и разгромил звездную команду из Флориды со счетом 4:1.

Главный претендент на Суппортерс’ Шиелд

По данным источника, если бы «Нэшвилл» в концовке не заменил ключевых игроков, чтобы дать им отдохнуть, и не сбавил темп, счет мог быть еще более крупным. После этой победы команда стала главным претендентом на главный трофей по итогам сезона — Суппортерс’ Шиелд. Для этого ей лишь необходимо избежать серьезных неудач в последних турах.

Другие интересные результаты в MLS

Субботние матчи не ограничились только центральной встречей, а подарили неожиданные повороты по всей лиге. В частности, команды-аутсайдеры, которые на протяжении сезона не знали вкуса победы, впервые за несколько месяцев добились успеха. В то же время некоторые лидеры чемпионата были вынуждены довольствоваться безголевыми и скучными ничьими.

Особенно удивляет специалистов игра «Хьюстон Динамо» в Западной конференции. В начале сезона многие относили эту команду к середнякам, однако теперь она стала одним из главных претендентов на чемпионство на Западе и серьезно демонстрирует свои возможности.

MLSИнтер МайамиЛионель МессиНэшвилл SCФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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