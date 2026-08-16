«Ан-Наср» без Роналду разгромил «Аль-Фатех» со счётом 3:0 в первом туре

·3·Спорт
«Ан-Наср» без Роналду разгромил «Аль-Фатех» со счётом 3:0 в первом туре

Стартовал новый сезон Саудовской Аравии Про-лиги. Клуб из Эр-Рияда «Ан-Наср», являющийся действующим чемпионом турнира, в рамках 1-го тура принимал на своём поле команду «Аль-Фатех» и одержал крупную и уверенную победу со счётом 3:0.

Этот матч стал успешным дебютом нового главного тренера команды Анге Постекоглу в официальных играх.

3 гола и абсолютное преимущество на поле

Хозяева с первых минут завладели инициативой и стали создавать одну за другой опасные ситуации у ворот соперника:

  • Открытие счёта: на 37-й минуте Анджело открыл счёт благодаря своей активности в штрафной площади (1:0);

  • Быстрый второй удар: спустя три минуты, на 40-й минуте, Феликс укрепил преимущество и отправил команды на перерыв при комфортном счёте (2:0);

  • Финальная точка: на 73-й минуте второго тайма Саму Кошта забил третий гол «Ан-Насра», поставив финальную точку в матче (3:0).

Почему Криштиану Роналду не попал в заявку?

Одним из главных событий, привлёкших внимание болельщиков перед матчем, стало отсутствие капитана команды и главной звезды Криштиану Роналду даже в заявке на игру.

Несмотря на это, подопечные Анге Постекоглу и без звёздного нападающего продемонстрировали результативную и уверенную игру, успешно начав защиту чемпионского титула в новом сезоне.

Про-лига Саудовской Аравии. 1-й тур

  • «Ан-Наср» — «Аль-Фатех» — 3:0

  • Голы: Анджело (37), Феликс (40), Кошта (73).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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