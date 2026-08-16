Месси не реализовал пенальти: «Интер Маями» разгромлен со счётом 1:4!
В центральном матче 19-го тура регулярного чемпионата MLS США встретились две лидирующие команды, находящиеся в верхней части турнирной таблицы, — «Нешвилл» и «Интер Маями».
Напряжённое противостояние на арене «ГЭОДИС Парк» в городе Нэшвилл завершилось крупной и уверенной победой хозяев со счётом 4:1.
«Нешвилл» нанёс серию ударов, а Месси не реализовал пенальти
Матч прошёл при полном преимуществе и высокой активности хозяев:
Голы хозяев: В составе «Нешвилл» точными ударами отметились Энди Наксар, Ксани Мукстар (дубль) и Сем Сарриддж, обеспечив своей команде крупную победу;
Пенальти Месси: На 23-й минуте встречи капитан «Интер Маями», легендарный Лионель Месси, не смог реализовать 11-метровый штрафной удар (пенальти) и упустил важную возможность;
Единственный ответ «майамцев»: Единственный гол «Интер Маями» забил Теласко Сеговия после голевой передачи Лионель Мессининг.
Положение в турнирной таблице и расписание следующего тура
После этой важной победы разрыв между лидерами увеличился:
Разница в очках: По итогам 19-го тура «Нешвилл» укрепил лидерство в общей таблице MLS. «Интер Маями», занимающий второе место, отстаёт от соперника на 5 очков;
Следующие матчи: Обе команды проведут матчи очередного тура на выезде 20 августа — «Нешвилл» сыграет в гостях с «Ню-Ёрк Red Буллз», а «Интер Маями» отправится на поле «Филаделфия Юнион».
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