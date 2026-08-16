Месси не реализовал пенальти: «Интер Маями» разгромлен со счётом 1:4!

·10·Спорт
Месси не реализовал пенальти: «Интер Маями» разгромлен со счётом 1:4!

В центральном матче 19-го тура регулярного чемпионата MLS США встретились две лидирующие команды, находящиеся в верхней части турнирной таблицы, — «Нешвилл» и «Интер Маями».

Напряжённое противостояние на арене «ГЭОДИС Парк» в городе Нэшвилл завершилось крупной и уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

«Нешвилл» нанёс серию ударов, а Месси не реализовал пенальти

Матч прошёл при полном преимуществе и высокой активности хозяев:

  • Голы хозяев: В составе «Нешвилл» точными ударами отметились Энди Наксар, Ксани Мукстар (дубль) и Сем Сарриддж, обеспечив своей команде крупную победу;

  • Пенальти Месси: На 23-й минуте встречи капитан «Интер Маями», легендарный Лионель Месси, не смог реализовать 11-метровый штрафной удар (пенальти) и упустил важную возможность;

  • Единственный ответ «майамцев»: Единственный гол «Интер Маями» забил Теласко Сеговия после голевой передачи Лионель Мессининг.

Положение в турнирной таблице и расписание следующего тура

После этой важной победы разрыв между лидерами увеличился:

  • Разница в очках: По итогам 19-го тура «Нешвилл» укрепил лидерство в общей таблице MLS. «Интер Маями», занимающий второе место, отстаёт от соперника на 5 очков;

  • Следующие матчи: Обе команды проведут матчи очередного тура на выезде 20 августа — «Нешвилл» сыграет в гостях с «Ню-Ёрк Red Буллз», а «Интер Маями» отправится на поле «Филаделфия Юнион».

Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.

Лионель МессиИнтер МайамиНэшвиллНью-Йорк Ред БуллзФиладельфия Юнион
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

«Ан-Наср» без Роналду разгромил «Аль-Фатех» со счётом 3:0 в первом туре«Ан-Наср» без Роналду разгромил «Аль-Фатех» со счётом 3:0 в первом туреСегодня, 10:30Маккензи Дерн победила Робертсон и защитила чемпионский пояс UFC!Маккензи Дерн победила Робертсон и защитила чемпионский пояс UFC!Сегодня, 10:07Абу-Даби содрогнётся: стали известны все пары турнира UFC 333Абу-Даби содрогнётся: стали известны все пары турнира UFC 333Сегодня, 10:00Ислам Махачев победил Яна Гарри и защитил чемпионский поясИслам Махачев победил Яна Гарри и защитил чемпионский поясСегодня, 09:48Все победы и нокауты турнира UFC 330: кто одержал победу?Все победы и нокауты турнира UFC 330: кто одержал победу?Сегодня, 09:44В MLS «Нэшвилл» разгромил «Интер Майами»В MLS «Нэшвилл» разгромил «Интер Майами»Сегодня, 09:37
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Тотти о Шомуродове: от несправедливости в Риме до исторического гола на ЧМ-2026
Тотти о Шомуродове: от несправедливости в Риме до исторического гола на ЧМ-2026
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?