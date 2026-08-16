Абу-Даби содрогнётся: стали известны все пары турнира UFC 333
24 октября текущего года в городе Абу-Даби, ОАЭ, состоится один из крупнейших и самых ожидаемых турниров года — номерной вечер боёв UFC 333, которого с нетерпением ждут поклонники единоборств со всего мира.
В кард турнира вошли поединок за два чемпионских пояса мира, долгожданные реванши, а также важные противостояния бойцов из Центральной Азии.
Для Рамазона Темирова открыт путь в Топ-5
Узбекский яркий нокаутёр Рамазон Темиров (7-е место в рейтинге) выйдет в октагон против искусного английского бойца Лонер Кавана (6-е место в рейтинге) в наилегчайшем весе. Победитель этого противостояния войдёт в топ-5 дивизиона и станет главным претендентом в будущей чемпионской гонке.
Также представитель соседнего Таджикистана Нурулло Алиев проведёт поединок в лёгком весе против опытного американского бойца Грант Дусон (#15).
Два чемпионских боя и жёсткая трилогия
В главных боях турнира сильнейшие чемпионы мира будут защищать свои титулы:
Чемпион полулёгкого веса: действующий чемпион, австралиец Александр Волкановски, проведёт бой за звание абсолютного чемпиона против непобеждённого российского претендента Мовсар Евлоев (#1);
Чемпион легчайшего веса: между действующим чемпионом дивизиона, россиянином Пётр Ян, и претендентом №1 из Грузии Мераб Двалишвили состоится ожидаемая многими историческая трилогия — третий, решающий бой.
UFC 333: полный список боёв (Бут Лист)
Полулёгкий вес (чемпионский бой): Александр Волкановски (чемпион) — Мовсар Евлоев (#1);
Легчайший вес (чемпионский бой): Пётр Ян (чемпион) — Мераб Двалишвили (#1);
Наилегчайший вес: Лонер Кавана (#6) — Рамазон Темиров (#7);
Тяжёлый вес: Александр Волков (#2) — Ризван Куниев (#5);
Полулёгкий вес: Арнолд Аллен (#5) — Аарон Пико (#13);
Полутяжёлый вес: Доминик Реес (#8) — Азамат Мурзаканов (#9);
Средний вес: Абус Магомедов (#14) — Кем Рустон;
Полутяжёлый вес: Никита Крйлов (#15) — Абдул-Рахмон Яхяев;
Лёгкий вес: Грант Дусон (#15) — Нурулло Алиев.
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