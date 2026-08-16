Абу-Даби содрогнётся: стали известны все пары турнира UFC 333

24 октября текущего года в городе Абу-Даби, ОАЭ, состоится один из крупнейших и самых ожидаемых турниров года — номерной вечер боёв UFC 333, которого с нетерпением ждут поклонники единоборств со всего мира.

В кард турнира вошли поединок за два чемпионских пояса мира, долгожданные реванши, а также важные противостояния бойцов из Центральной Азии.

Для Рамазона Темирова открыт путь в Топ-5

Узбекский яркий нокаутёр Рамазон Темиров (7-е место в рейтинге) выйдет в октагон против искусного английского бойца Лонер Кавана (6-е место в рейтинге) в наилегчайшем весе. Победитель этого противостояния войдёт в топ-5 дивизиона и станет главным претендентом в будущей чемпионской гонке.

Также представитель соседнего Таджикистана Нурулло Алиев проведёт поединок в лёгком весе против опытного американского бойца Грант Дусон (#15).

Два чемпионских боя и жёсткая трилогия

В главных боях турнира сильнейшие чемпионы мира будут защищать свои титулы:

Чемпион полулёгкого веса: действующий чемпион, австралиец Александр Волкановски , проведёт бой за звание абсолютного чемпиона против непобеждённого российского претендента Мовсар Евлоев (#1);

Чемпион легчайшего веса: между действующим чемпионом дивизиона, россиянином Пётр Ян, и претендентом №1 из Грузии Мераб Двалишвили состоится ожидаемая многими историческая трилогия — третий, решающий бой.

UFC 333: полный список боёв (Бут Лист)

Полулёгкий вес (чемпионский бой): Александр Волкановски (чемпион) — Мовсар Евлоев (#1);

Легчайший вес (чемпионский бой): Пётр Ян (чемпион) — Мераб Двалишвили (#1);

Наилегчайший вес: Лонер Кавана (#6) — Рамазон Темиров (#7);

Тяжёлый вес: Александр Волков (#2) — Ризван Куниев (#5);

Полулёгкий вес: Арнолд Аллен (#5) — Аарон Пико (#13);

Полутяжёлый вес: Доминик Реес (#8) — Азамат Мурзаканов (#9);

Средний вес: Абус Магомедов (#14) — Кем Рустон;

Полутяжёлый вес: Никита Крйлов (#15) — Абдул-Рахмон Яхяев;

Лёгкий вес: Грант Дусон (#15) — Нурулло Алиев.

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