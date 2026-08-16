Все победы и нокауты турнира UFC 330: кто одержал победу?

·42·Спорт
Все победы и нокауты турнира UFC 330: кто одержал победу?

В американском городе Филадельфия состоялся очередной крупный турнир под номером UFC 330, которого с нетерпением ждали поклонники ММА. Два чемпионских поединка вечера, а также ряд противостояний, завершившихся яркими нокаутами и сабмишенами, вызвали большой интерес у болельщиков.

В центральном бою турнира чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Максачев вышел в октагон против первого номера рейтинга, непобежденного ирландца Ен Мачадо Герри. В поединке, продлившемся все пять раундов, Максачев одержал победу решением судей по очкам и успешно защитил свой чемпионский пояс.

Во втором главном поединке чемпионка в женском минимальном весе Маккензи Дерн встретилась с занимающей 5-е место в рейтинге Джиллиан Робертсон и одержала победу по очкам, сохранив свой статус.

Результаты главного карда

В рамках главного карда вечера были зафиксированы следующие результаты:

  • Полусредний вес (чемпионский бой): Ислам Максачев (чемпион) победил Ен Мачадо Герри (#1) по очкам;

  • Женский минимальный вес (чемпионский бой): Маккензи Дерн (чемпионка) победила Джиллиан Робертсон (#5) по очкам;

  • Легкий вес: Джейлин Тёрнер победил Кауе Фернандес нокаутом (КО-ТКО) в 1-м раунде;

  • Средний вес: Мансур Абдул-Малик победил Дастин Штолсфус сабмишеном (болевым или удушающим приемом) во 2-м раунде;

  • Легкий вес: Эдсон Барбоса победил Эстебан Рибович нокаутом (КО-ТКО) во 2-м раунде.

Результаты предварительного карда

Предварительный кард также был богат неожиданными результатами и досрочными завершениями боев:

  • Полусредний вес: Чиди Ндджокуани одержал победу над Ксоел Алварес по очкам;

  • Промежуточный вес (59 кг): Чарлз Джонсон победил Эдуардо Чаполинни сабмишеном в 3-м раунде;

  • Средний вес: Донте Джонсон отправил Эрик Макконико в нокаут (КО-ТКО) уже в 1-м раунде;

  • Средний вес: Висенте Луке победил Трешон Гор по очкам;

  • Полутяжелый вес: Рафаел Тобиас нокаутировал (КО-ТКО) Лукас Фернандо в 3-м раунде;

  • Полусредний вес: Нил Магни отправил Рамиз Браксимай в технический нокаут (КО-ТКО) во 2-м раунде;

  • Полусредний вес: Джеремия Уеллс победил киргизстанца Миктибек Оролбай сабмишеном в 3-м раунде.

Посмотрите, как Чарлз Джонсон в 3-м раунде победил Эдуардо Чаполинни сабмишеном:

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UFCИслам МахачевМаккензи ДернФиладельфия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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