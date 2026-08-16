Все победы и нокауты турнира UFC 330: кто одержал победу?
В американском городе Филадельфия состоялся очередной крупный турнир под номером UFC 330, которого с нетерпением ждали поклонники ММА. Два чемпионских поединка вечера, а также ряд противостояний, завершившихся яркими нокаутами и сабмишенами, вызвали большой интерес у болельщиков.
В центральном бою турнира чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Максачев вышел в октагон против первого номера рейтинга, непобежденного ирландца Ен Мачадо Герри. В поединке, продлившемся все пять раундов, Максачев одержал победу решением судей по очкам и успешно защитил свой чемпионский пояс.
Во втором главном поединке чемпионка в женском минимальном весе Маккензи Дерн встретилась с занимающей 5-е место в рейтинге Джиллиан Робертсон и одержала победу по очкам, сохранив свой статус.
Результаты главного карда
В рамках главного карда вечера были зафиксированы следующие результаты:
Полусредний вес (чемпионский бой): Ислам Максачев (чемпион) победил Ен Мачадо Герри (#1) по очкам;
Женский минимальный вес (чемпионский бой): Маккензи Дерн (чемпионка) победила Джиллиан Робертсон (#5) по очкам;
Легкий вес: Джейлин Тёрнер победил Кауе Фернандес нокаутом (КО-ТКО) в 1-м раунде;
Средний вес: Мансур Абдул-Малик победил Дастин Штолсфус сабмишеном (болевым или удушающим приемом) во 2-м раунде;
Легкий вес: Эдсон Барбоса победил Эстебан Рибович нокаутом (КО-ТКО) во 2-м раунде.
Результаты предварительного карда
Предварительный кард также был богат неожиданными результатами и досрочными завершениями боев:
Полусредний вес: Чиди Ндджокуани одержал победу над Ксоел Алварес по очкам;
Промежуточный вес (59 кг): Чарлз Джонсон победил Эдуардо Чаполинни сабмишеном в 3-м раунде;
Средний вес: Донте Джонсон отправил Эрик Макконико в нокаут (КО-ТКО) уже в 1-м раунде;
Средний вес: Висенте Луке победил Трешон Гор по очкам;
Полутяжелый вес: Рафаел Тобиас нокаутировал (КО-ТКО) Лукас Фернандо в 3-м раунде;
Полусредний вес: Нил Магни отправил Рамиз Браксимай в технический нокаут (КО-ТКО) во 2-м раунде;
Полусредний вес: Джеремия Уеллс победил киргизстанца Миктибек Оролбай сабмишеном в 3-м раунде.
Посмотрите, как Чарлз Джонсон в 3-м раунде победил Эдуардо Чаполинни сабмишеном:
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