Неожиданное поражение на UFC 330: Миктибек Оролбай сдался в 3-м раунде

·42·Спорт
Неожиданное поражение на UFC 330: Миктибек Оролбай сдался в 3-м раунде

На очередном крупном турнире UFC 330, который принимает американский город Филадельфия, был зафиксирован неожиданный результат для поклонников единоборств из Центральной Азии.

В рамках полусреднего веса на октагон вышел перспективный спортсмен из Кыргызстана Миктибек Оролбай, которому противостоял местный атлет Джеремайя Уеллс.

Решающий удушающий приём в 3-м раунде

Поединок с первых минут проходил в ожесточённой и бескомпромиссной борьбе:

  • Сильное давление: Оба спортсмена проявляли активность как в партере, так и в стойке, оказывая друг другу жёсткое сопротивление;

  • Решающий момент: К третьему раунду Джеремайя Уеллс полностью завладел инициативой, сумел перевести соперника в партер и занять выгодную позицию;

  • Досрочная развязка: В третьем раунде Уеллс провёл против Оролбай болевой/удушающий приём (сабмишен) и досрочно завершил бой в свою пользу.

Впереди главный чемпионский бой

Напомним, что в главном поединке этого большого бойцовского вечера чемпион полусреднего веса Ислам Максачев будет защищать свой чемпионский пояс в бою против претендента номер один — непобеждённой ирландской звезды Ен Мачадо Герри.

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UFCМиктибек ОролбайФиладельфияИслам МахачевTelegram
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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