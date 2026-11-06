Торренсе — Арарат-Армения: составы и текстовая трансляция
Лига Европы: Торренсе — Арарат-Армения. Начало матча: 6 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Торренсе»: 1. Лукас Паэс, 45. Мутомбо Ж., 5. Мохамед Д., 4. Волней, 23. Васкес Х. (капитан), 33. Маркес Ж., 8. Альфаро А., 11. Посо М., 19. Зоаби К., 7. Жан Д., 14. Агирре Х.
Запасные «Торренсе»: 31. Адриэл, 3. Альседо Х., 44. Бьерре С., 22. Давид Бруну, 17. Драмме М., 21. Джатта Н., 63. Норо Д., 6. Удрири А., 29. Кинтеро Л., 86. Рихо Г., 26. Симоэш А., 2. Стопира.
Главный тренер «Торренсе»: Симоэш К.
Стартовый состав «Арарат-Армения»: 98. Жоао Бравим, 2. Оливейра Э., 47. Малис А., 43. Уилсон Вальдес Б. Р., 16. Григорян Э., 70. Бенни, 8. Баланта Х. А., 19. Мурадян К. (капитан), 77. Серобян А., 91. Сандро Лима, 7. Шагоян З.
Запасные «Арарат-Армения»: 10. Амбарцумян А., 17. Карлье М., 9. Элоян А., 95. Франса Карлос, 13. Оганесян К., 5. Луис Фелипе, 25. Ндур А., 1. Нерсесян А., 14. Перейра Б., 20. Тера А.
Главный тренер «Арарат-Армения»: Тулипа.
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