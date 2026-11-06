Торренсе — Арарат-Армения: составы и текстовая трансляция

·58·Спорт
Торренсе — Арарат-Армения: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Торренсе — Арарат-Армения. Начало матча: 6 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Торренсе»: 1. Лукас Паэс, 45. Мутомбо Ж., 5. Мохамед Д., 4. Волней, 23. Васкес Х. (капитан), 33. Маркес Ж., 8. Альфаро А., 11. Посо М., 19. Зоаби К., 7. Жан Д., 14. Агирре Х.

Запасные «Торренсе»: 31. Адриэл, 3. Альседо Х., 44. Бьерре С., 22. Давид Бруну, 17. Драмме М., 21. Джатта Н., 63. Норо Д., 6. Удрири А., 29. Кинтеро Л., 86. Рихо Г., 26. Симоэш А., 2. Стопира.

Главный тренер «Торренсе»: Симоэш К.

Стартовый состав «Арарат-Армения»: 98. Жоао Бравим, 2. Оливейра Э., 47. Малис А., 43. Уилсон Вальдес Б. Р., 16. Григорян Э., 70. Бенни, 8. Баланта Х. А., 19. Мурадян К. (капитан), 77. Серобян А., 91. Сандро Лима, 7. Шагоян З.

Запасные «Арарат-Армения»: 10. Амбарцумян А., 17. Карлье М., 9. Элоян А., 95. Франса Карлос, 13. Оганесян К., 5. Луис Фелипе, 25. Ндур А., 1. Нерсесян А., 14. Перейра Б., 20. Тера А.

Главный тренер «Арарат-Армения»: Тулипа.

Прямая трансляция1-0 LIVE
38
Торренсе не смог извлечь выгоду из углового, так как защита соперника сыграла бдительно и устранила угрозу.
36🔁
Замена. Карем Зоаби покидает поле, вместо него выходит Муса Драмме (Торренсе).
36
Лукас Паэс совершил великолепный сейв, не позволив Сандро Лиме (Арарат-Армения) забить головой после подачи с фланга.
36
Угу Оливейра (Арарат-Армения) отлично среагировал на отскок и пробил из-за пределов штрафной, но мяч не прошел сквозь частокол защитников.
36
Игроки «Арарат-Армении» не смогли замкнуть подачу с углового, защитник выбил мяч из штрафной.
35
Арарат-Армения не смогла извлечь выгоду из углового, защитники выбили мяч подальше.
34
Жоао Бравим перехватил передачу Хави Васкеса (Торренсе), атака остановлена.
33
Эдгар Григорян (Арарат-Армения) отобрал мяч у соперника, но нарушил правила, и судья дал свисток.
29
Арарат-Армения, похоже, адаптируется к игре и контролирует мяч. Они ждут удобного момента для создания новых голевых возможностей.
29
Карем Зоаби (Торренсе) наказан за задержку соперника. Милош Миланович назначил штрафной удар.
25🟥
Судья отменил желтую карточку, но тут же показал прямую красную Хорхе Агирре (Торренсе). Он в отчаянии, но должен покинуть поле.
24VAR
С того спорного эпизода с участием Хорхе Агирре (Торренсе) прошло немало времени, но главный арбитр Милош Миланович, похоже, получил сигнал от ВАР и показывает соответствующий жест. Он идет смотреть повтор, и это может привести к красной карточке!
22🟨
Милош Миланович показал желтую карточку Хорхе Агиррега (Торренсе) за грубую игру.
21
Торренсе контролирует темп игры с помощью точных коротких передач.
17
Хави Васкес (Торренсе) получил отличную передачу со штрафного и пробил из-за пределов штрафной, но мяч попал в одного из защитников и отскочил.
131-0
Хорхе Агирре (Торренсе) получил точный пас и вышел один на один с вратарем. Он сохранил хладнокровие и отправил мяч в нижний правый угол ворот.
12
Уго Оливейра («Арарат-Армения») пробил со штрафного с дальней дистанции, но защитники были начеку.
11
Карем Зоаби (Торренсе) сфолил в борьбе за мяч. Милош Миланович был рядом и дал свисток.
9
Голкипер Торренсе Лукас Паэс уверенно справился с угловым ударом в исполнении Арарат-Армении.
8
Уго Оливейра (Арарат-Армения) пробил из-за пределов штрафной с очень выгодной позиции, но защитник самоотверженно заблокировал удар.
4
Жирайр Шагоян (Арарат-Армения) пытался найти партнера, но пас оказался слишком сильным, и момент был упущен.
3
Уго Оливейра (Арарат-Армения) вступил в жесткую борьбу, и Милош Миланович свистнул за нарушение правил.
1
Судья дал свисток, матч начался.
01:06
Матч начинает Арарат-Армения.
01:06
Матч задерживается из-за минуты молчания.
01:06
Сегодняшний матч обслужит Милош Миланович.
01:06
Перед началом матча вы можете ознакомиться со стартовыми составами на сегодняшнюю игру.
01:06
Добрый день, дамы и господа! Добро пожаловать в нашу текстовую онлайн-трансляцию, где мы будем оперативно сообщать вам обо всех событиях матча.
ТорренсеАрарат-АрменияЛига Европы
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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