Ягеллония — Арарат-Армения: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Ягеллония — Арарат-Армения. Начало матча: 16 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Ягеллония»: 50. Абрамович С., 27. Консейсан Р., 5. Витал Б., 4. Кобаяси Ю., 20. Вдовик Б., 19. Клинге А., 6. Романчук Т. (капитан), 11. Имас Х., 72. Юзвяк К., 30. Соу О., 7. Шмыт К.

Главный тренер «Ягеллония»: Семенец А.

Стартовый состав «Арарат-Армения»: 98. Жоао Бравим, 2. Оливейра Э., 43. Уилсон Вальдес Б. Р., 5. Луис Фелипе, 16. Григорян Э., 8. Баланта Х. А., 17. Карлье М., 20. Тера А. (капитан), 77. Серобян А., 91. Сандро Лима, 11. Банжаки З.

Главный тренер «Арарат-Армения»: Тулипа.