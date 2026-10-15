Ягеллония — Арарат-Армения: составы и текстовая трансляция
Лига Европы: Ягеллония — Арарат-Армения. Начало матча: 16 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Ягеллония»: 50. Абрамович С., 27. Консейсан Р., 5. Витал Б., 4. Кобаяси Ю., 20. Вдовик Б., 19. Клинге А., 6. Романчук Т. (капитан), 11. Имас Х., 72. Юзвяк К., 30. Соу О., 7. Шмыт К.
Главный тренер «Ягеллония»: Семенец А.
Стартовый состав «Арарат-Армения»: 98. Жоао Бравим, 2. Оливейра Э., 43. Уилсон Вальдес Б. Р., 5. Луис Фелипе, 16. Григорян Э., 8. Баланта Х. А., 17. Карлье М., 20. Тера А. (капитан), 77. Серобян А., 91. Сандро Лима, 11. Банжаки З.
Главный тренер «Арарат-Армения»: Тулипа.
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30
Арбитр дал понять, что терпеть такое поведение не будет. Бруно Рикардо Уилсон Валдес («Арарат-Армения») наказан желтой карточкой.
27
Жирайр Шагоян («Арарат-Армения») обыграл соперника, но не смог сохранить мяч в поле. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь «Ягеллонии» введет его в игру.
25
Артур Серобян (Арарат-Армения) сыграл на подборе, обыграл опекуна и пробил издалека, но один из его партнеров по команде случайно заблокировал удар.
25
Уго Оливейра («Арарат-Армения») разыграл угловой.
25
Эдгар Григорян («Арарат-Армения») выполнил отличную передачу в штрафную, но защита соперника сумела вынести мяч подальше. Мяч ушел за пределы поля. «Арарат-Армения» заработал угловой.
23
Бартломей Вдовик (Ягеллония) выполнил длинную передачу, но Жоао Бравим легко завладел мячом.
20
Камил Юзвяк (Ягеллония) оказался за спинами защитников соперника, но игра была остановлена из-за офсайда.
20
Тарас Романчук (Ягеллония) получает желтую карточку.
20
Артур Серобян (Арарат-Армения) завладел ничейным мячом в штрафной площади. Он сразу пробил в левый нижний угол ворот, но Славомир Абрамович сыграл бдительно и легко забрал мяч.
19
Камил Юзвяк (Ягеллония) упал в штрафной площади, но судья сразу же пресёк все протесты игроков.
18
Владение мячом — 49:51.
17
Тулипа был вынужден сделать незапланированную замену, так как Зидан Банжаки («Арарат-Армения») получил травму, и вместо него на поле вышел Жирайр Шагоян.
16
Зидан Банжаки («Арарат-Армения») хочет продолжить игру, но его физическое состояние не позволяет ему этого сделать!
13
Жоау Бравим совершает великолепный сейв после удара Камила Юзвяка («Ягеллония»). Юзвяк нашел пространство в штрафной и пробил низом в правый угол.
13
Гол! Камил Юзвяк (Ягеллония) принял мяч в штрафной площади, про низу низом по центру ворот и сравнял счет. Счет 1:1.
12
Зидан Банжаки («Арарат-Армения») лежит на газоне из-за травмы, и судья остановил игру для оказания медицинской помощи.
11
Великолепная передача Максенса Карлье нашла Зидана Банжаки (Арарат-Армения) на краю штрафной. Он принял мяч и нанес отличный низовой удар по центру ворот. Счет становится 0:1.
10
Тэра Лухени Алвин («Арарат-Армения») получил пас и имел отличный шанс. Он пробил из-за пределов штрафной, но мяч пролетел рядом с левой штангой.
9
Зидан Банжаки (Арарат-Армения) упустил отличный момент, пробив со штрафного с линии штрафной площади выше перекладины.
8
Анастасиос Папапетру дает свисток: Камил Юзвяк («Ягеллония») вместо мяча бьет соперника по ноге. «Арарат-Армения» выполнит штрафной удар.
7
Тарас Романчук (Ягеллония) попытался вывести партнера на ударную позицию отличной передачей с угла штрафной, но один из защитников прервал его попытку.
6
Сандро Лима (Арарат-Армения) не попал в створ ворот. Вратарь даже не шелохнулся, провожая мяч взглядом рядом с правой штангой. Голкиперу повезло.
5
Каетан Шмит (Ягеллония) нарушил правила на сопернике. Судья Анастасиос Папапетру зафиксировал фол. Штрафной. Арарат-Армения, скорее всего, попытается навесить мяч в штрафную.
4
Каетан Шмит (Ягеллония) не угадал с моментом рывка за спину последнему защитнику, и боковой арбитр принял верное решение, зафиксировав офсайд.
3
Игроки «Арарат-Армении» короткими передачами разыгрывают мяч, стремясь взломать оборону соперника и провести быструю контратаку.
1
Первый тайм только начался.
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Игроки вышли на поле, и матч вот-вот начнется. Розыгрыш мяча начнет «Ягеллония».
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Сегодняшний матч обслужит Анастасиос Папапетру.
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Стартовые составы уже объявлены, и вы можете ознакомиться с ними в специальном разделе.
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Добро пожаловать на текстовую трансляцию сегодняшнего матча. Вы можете следить за всеми важными событиями на поле в письменном виде. Приятного просмотра.
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