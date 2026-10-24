Как «Астон Вилла» обыграла «Манчестер Сити» в Бирмингеме (видео)

·141·Спорт
Как «Астон Вилла» обыграла «Манчестер Сити» в Бирмингеме (видео)

В рамках 8-го тура Английской Премьер-лиги состоялся один из самых напряженных и сенсационных матчей недели. Бирмингемский «Астон Вилла» на своем поле принял одного из действующих грандов — «Манчестер Сити» и неожиданно одержал победу со счетом 2:1 «.

Защитник национальной сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов вышел в стартовом составе «горожан» и провел все 90 минут в центре обороны.

Дубль Джексона и быстрый ответ Холанда

Встреча на стадионе «Вилла Парк» с первых минут проходила на высоких скоростях и при интенсивных атаках:

  • Быстрый гол: Хозяева открыли счет уже на 6-й минуте — Николас Джексон воспользовался свободным пространством в защите соперника и поразил ворота (1:0);

  • Холанд восстановил равновесие: В начале второго тайма гости усилили давление, и на 52-й минуте норвежский бомбардир Эрлинг Холанд сравнял счет, сделав его 1:1;

  • Победный гол: Однако всего через восемь минут, на 60-й минуте, тот же Николас Джексон оформил дубль и забил победный мяч, принесший бирмингемцам важные 3 очка.

Абдукодир Хусанов в центре обороны

Узбекский талант Абдукодир Хусанов вновь «Манчестер Сити» старался оправдать доверие как основной игрок оборонительных редутов. Несмотря на то, что он отразил несколько опасных атак соперника, «горожане» были вынуждены вернуться из выезда без очков.

Протокол матча:

Английская Премьер-лига. 8-й тур

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити» 2:1

  • Голы: Джексон 6, 60 — Холанд 52.

  • «Астон Вилла»: Сузуки, Матсен, Торрес, Кэш (55), Линделеф, Макгинн (Буэндия, 66), Манзамби (Баркли, 66), Эдвард (Мбае, 59), Камара, Гомес (Горецка, 82), Джексон (Мажо, 82).

  • «Манчестер Сити»: Доннарумма, Гехи (Льюис, 46), Диаш, Хусанов, Гвардиол, Шерки (Фоден, 46), Ндиайе (Макайду, 69), Фернандеш, Доку, Андерсон (74), Холанд.

Астон ВиллаМанчестер СитиАбдукодир ХусановЭрлинг ХоландНиколас Джексон
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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