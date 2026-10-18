«Астон Вилла» на выезде обыграл «Ньюкасл»

·59·Спорт
«Астон Вилла» на выезде обыграл «Ньюкасл»

В рамках 7-го тура Английской Премьер-лиги выступавшая на выезде команда «Астон Вилла» одержала минимальную и важную победу со счетом 1:0 над неуступчивым «Ньюкасл».

В напряженном поединке на стадионе «Сент-Джеймс Парк» бирмингемцы эффективно воспользовались предоставленной возможностью, безупречно отыграли в защите и вернулись домой с 3 очками.

Развязка на 36-й минуте и судьба трех очков

Судьба матча решилась еще в первом тайме:

  • Победный мяч Манзамби: на 36-й минуте активная атака гостей завершилась голом — Манзамби точно поразил ворота соперника, выведя бирмингемцев вперед в счете;

  • Давление «сорок» и безрезультатные попытки: «Ньюкасл» весь матч активно давил в стремлении сравнять счет, однако ворота, защищаемые Судзуки, остались в неприкосновенности;

  • Тактическая оборона: тренерский штаб «Астон Виллы» во втором тайме за счет проведенных замен укрепил линию защиты и сохранил победный счет.

Протокол матча

АПЛ. 7-й тур

«Ньюкасл» — «Астон Вилла» 0:1

Гол: Манзамби (36).

  • «Ньюкасл»: Горничек, Майли, Тьяв, Ботман, Холл, Нико Гонсалес, Жоэлинтон (Берн, 90), Уиллок (Осула, 56), Барнс, Висса, Фернандес-Пардо (Туре, 56).

  • «Астон Вилла»: Судзуки, Ван-Биссака (Торрес, 77), Кеш, Линделеф, Мингс, Камара, Гомес (Баркли, 72), Алиссон (Макгинн, 46), Манзамби, Буэндия (Горецка, 72), Джексон.

Ситуация в турнирной таблице

После этой выездной победы распределение очков в средней части турнирной таблицы стало более плотным:

  • «Астон Вилла» поднялся на 12-е место: благодаря завоеванным 3 очкам бирмингемцы довели количество своих очков до 8 и расположились на 12-й строчке;

  • «Ньюкасл» на 11-й позиции: набрав аналогичные 8 очков, «сороки» остаются на 11-м месте по дополнительным показателям.

Aston VillaНьюкаслАнглийская Премьер-лигаМанзамби
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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