«Астон Вилла» на выезде обыграл «Ньюкасл»
В рамках 7-го тура Английской Премьер-лиги выступавшая на выезде команда «Астон Вилла» одержала минимальную и важную победу со счетом 1:0 над неуступчивым «Ньюкасл».
В напряженном поединке на стадионе «Сент-Джеймс Парк» бирмингемцы эффективно воспользовались предоставленной возможностью, безупречно отыграли в защите и вернулись домой с 3 очками.
Развязка на 36-й минуте и судьба трех очков
Судьба матча решилась еще в первом тайме:
Победный мяч Манзамби: на 36-й минуте активная атака гостей завершилась голом — Манзамби точно поразил ворота соперника, выведя бирмингемцев вперед в счете;
Давление «сорок» и безрезультатные попытки: «Ньюкасл» весь матч активно давил в стремлении сравнять счет, однако ворота, защищаемые Судзуки, остались в неприкосновенности;
Тактическая оборона: тренерский штаб «Астон Виллы» во втором тайме за счет проведенных замен укрепил линию защиты и сохранил победный счет.
Протокол матча
АПЛ. 7-й тур
«Ньюкасл» — «Астон Вилла» 0:1
Гол: Манзамби (36).
«Ньюкасл»: Горничек, Майли, Тьяв, Ботман, Холл, Нико Гонсалес, Жоэлинтон (Берн, 90), Уиллок (Осула, 56), Барнс, Висса, Фернандес-Пардо (Туре, 56).
«Астон Вилла»: Судзуки, Ван-Биссака (Торрес, 77), Кеш, Линделеф, Мингс, Камара, Гомес (Баркли, 72), Алиссон (Макгинн, 46), Манзамби, Буэндия (Горецка, 72), Джексон.
Ситуация в турнирной таблице
После этой выездной победы распределение очков в средней части турнирной таблицы стало более плотным:
«Астон Вилла» поднялся на 12-е место: благодаря завоеванным 3 очкам бирмингемцы довели количество своих очков до 8 и расположились на 12-й строчке;
«Ньюкасл» на 11-й позиции: набрав аналогичные 8 очков, «сороки» остаются на 11-м месте по дополнительным показателям.
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