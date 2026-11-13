Расцвел после ухода из «Челси»: нападающий «Астон Виллы» признан лучшим в октябре

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Расцвел после ухода из «Челси»: нападающий «Астон Виллы» признан лучшим в октябре
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  • Нападающий «Астон Виллы»
  • Николас Джексон был признан лучшим футболистом октября в АПЛ.
  • 25-летний сенегальский футболист, перешедший летом из «Челси», в прошлом месяце провел 4 матча и забил 4 гола.
  • Его дубль в воротах «Манчестер Сити», а также голы в матчах против «Брентфорда» и «Фулхэма» были высоко оценены экспертами.

Организаторы Английской Премьер-лиги официально объявили имя лучшего футболиста, который ярко проявил себя в октябре. Им стал нападающий «Астон Виллы» Николас Джексон признан лучшим игроком октября в АПЛ.

Яркая игра и голы в октябре

25-летний сенегальский нападающий, перешедший летом из «Челси» в «Астон Виллу», не потратил много времени на адаптацию в новой команде. В октябре в чемпионате Англии он провел 4 матча и забил 4 гола в ворота соперников.

В частности, его дубль в важном матче против одного из грандов — «Манчестер Сити»(2:1) был высоко оценен болельщиками и экспертами. Также он отметился забитыми мячами в играх против «Брентфорда» (2:2) и «Фулхэма» (1:1).

Показатели Николаса Джексона

Данные и детали

Признание

Лучший игрок октября в АПЛ

Статистика за октябрь

4 матча, 4 гола

Самый запоминающийся матч

Дубль против «Манчестер Сити»Дубль против «Манчестер Сити»

Общие результаты в текущем сезоне

14 матчей во всех турнирах, 9 голов и 1 результативная передача

Общие результаты сезона и положение в турнирной таблице

В целом, в текущем сезоне Николас уже успел записать на свой счет 9 голов и 1 результативную передачу в 14 матчах во всех турнирах. Его активность и результативность в атаке оказывают большое положительное влияние на игру «Астон Виллы». На данный момент «Астон Вилла», выступающая стабильно, с 13 очками занимает 10-е место в турнирной таблице.

Как вы считаете, позволит ли такая отличная форма Николаса Джексона в «Астон Вилле» команде выйти в зону еврокубков к концу сезона? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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