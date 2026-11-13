Расцвел после ухода из «Челси»: нападающий «Астон Виллы» признан лучшим в октябре

Организаторы Английской Премьер-лиги официально объявили имя лучшего футболиста, который ярко проявил себя в октябре. Им стал нападающий «Астон Виллы» Николас Джексон признан лучшим игроком октября в АПЛ.

Яркая игра и голы в октябре

25-летний сенегальский нападающий, перешедший летом из «Челси» в «Астон Виллу», не потратил много времени на адаптацию в новой команде. В октябре в чемпионате Англии он провел 4 матча и забил 4 гола в ворота соперников.

В частности, его дубль в важном матче против одного из грандов — «Манчестер Сити»(2:1) был высоко оценен болельщиками и экспертами. Также он отметился забитыми мячами в играх против «Брентфорда» (2:2) и «Фулхэма» (1:1).