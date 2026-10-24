Первое поражение: кого из игроков «Манчестер Сити» жестко раскритиковали эксперты
Проиграв «Астон Вилле» со счетом 1:2 на стадионе «Вилла Парк» в рамках 8-го тура Английской Премьер-лиги, «Манчестер Сити» потерял первые очки в сезоне. «Манчестер Сити» Игра футболистов вызывает бурные обсуждения.
Дубль Николаса Джексона принес бирмингемцам сенсационную победу, а гола Эрлинга Холанда «горожанам» не хватило для спасения. «Манчестер Сити» освещает авторитетный портал китйкстра.ко.ук Аналитики ресурса дали индивидуальную оценку действиям членов команды в этом матче, оценив игроков по 10-балльной шкале.
Оборона и вратарь: полный провал и универсальность Абдукодира ХусановаЛиния защиты и голкипер «Сити» подверглись наибольшей критике со стороны экспертов, однако узбекский защитник на этом фоне выглядел надежно:
Абдукодир Хусанов — 6/10:
Защитник национальной сборной Узбекистана в первом тайме действовал смелее обычного и активно подключался к атакам. После перерыва из-за тактических перестановок он сместился в центр поля и практически не допускал позиционных ошибок; Джанлуиджи Доннарумма — 3/10 (Антигерой):
Слишком долго вводил мяч в игру, что привело к угловому, и неуверенно сыграл в моменте с первым голом. Его ошибка во втором голе была оценена как ужасная — голкиперу необходимо срочно улучшить свою игру; Марк Гехи — 3/10:
Стал главным виновником первого гола Николаса Джексона. Весь тайм испытывал трудности с тем, чтобы остановить нападающего «Виллы», получил желтую карточку и был заменен в перерыве; Рубен Диаш — 6/10:
В моменты, когда команда была дезориентирована после пропущенного быстрого гола, спас ворота великолепным сейвом; Йошко Гвардиол — 6/10:
При счете 1:1 попал в перекладину. Его удар головой после стандарта прошел мимо цели — не хватило хладнокровия. Полузащита и фланги: особые задачи и неудачные действия
Центр поля и игра вингеров отличались напряженностью:
Илиман Ндиай — 7/10 (Лучший игрок матча):
В первом тайме дважды был близок к голу, попав в штангу, а затем стал автором голевой передачи, сравнявшей счет. Это были его самые содержательные 60 минут в футболке «Сити»; Эллиот Андерсон — 6/10:
Был активен в игре, полной борьбы, но допускал больше ошибок, чем обычно; Энцо Фернандес — 5/10:
Провел один из своих самых неудачных матчей, не сумев ни усилить атаку, ни оказать достаточную помощь обороне; Раян Шерки — 5/10:
Не воспользовался хорошей возможностью, после получения предупреждения за тактический фол был заменен в перерыве; Жереми Доку — 5/10:
Отдавал удобные пасы на Шерки и Гвардиола, но защитник Мэтти Кэш практически «закрыл» его, а в ключевые моменты Доку проявлял излишнюю поспешность. Атака и вышедшие на замену
Ситуация на передовой и оценки игроков запаса выглядят следующим образом:
Эрлинг Холанд — 7/10:
В решающий момент выпрыгнул и забил классический гол головой, восстановив равновесие. Однако в остальное время партнеры практически не снабжали его качественными передачами; Рико Льюис — 5/10:
Во втором тайме действовал на новой позиции, но не хватило точности в завершающих решениях; Фил Фоден — 5/10:
После выхода на поле не создал никакой угрозы защите соперника и оставался незаметным; Раян Макейду — 6/10:
Молодой игрок получил хороший шанс, когда команда уступала в счете; он выглядел энергично, но не смог повлиять на исход матча. Хисобда ортда колаётган паллада ёш о‘йинчига яксши имконият берилди; у серг‘айрат ко‘ринди, аммо о‘йин натиджасига та’сир о‘тказа олмади.
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