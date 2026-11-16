Мечта Абдукодира Хусанова о Лиге чемпионов разделила болельщиков «Сити»

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Мечта Абдукодира Хусанова о Лиге чемпионов разделила болельщиков «Сити»
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  • Мечта Абдукодира Хусанова выиграть Лигу чемпионов в составе «Манчестер Сити» вызвала бурные обсуждения среди международных болельщиков.
  • Преданность и искренние мысли узбекистанского защитника получили поддержку многих, однако некоторые болельщики выразили критическое отношение к игре вратаря Джанлуиджи Доннарруммы.
  • 22-летний футболист сейчас восстанавливает спортивную форму в распоряжении клуба из-за небольшой травмы.

Абдукодир Хусанов и его мечта выиграть Лигу чемпионов с «Манчестер Сити» привлекли внимание болельщиков со всего мира. Искренние слова узбекистанского защитника о преданности клубу и благодарности фанатам пришлись многим по душе. Однако в дискуссии о его целях был упомянут и вратарь Джанлуиджи Доннарумма. Некоторые болельщики не скрывали своего недовольства игрой итальянского голкипера.

Выступающий за «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов завоевывает симпатии болельщиков не только своими действиями на поле, но и отношением к команде.

Как известно, 22-летний узбекистанский защитник был освобожден от ноябрьского учебно-тренировочного сбора национальной сборной Узбекистана из-за небольшой травмы. В настоящее время он остается в расположении клуба и работает над восстановлением спортивной формы.

Тем временем в социальных сетях были опубликованы мысли Хусанова о его карьере в «Манчестер Сити», отношении к болельщикам и самой большой мечте. Его слова вызвали теплый отклик у многих футбольных фанатов.

«Носить эту футболку — большая ответственность»

Хусанов подчеркнул, что гордится тем, что защищает честь такого крупного клуба, как «Манчестер Сити». По его словам, поддержка болельщиков, которую они демонстрируют как на выездных, так и на домашних матчах, придает футболистам огромную силу.

«Я горжусь тем, что играю в этом клубе. У «Манчестер Сити» потрясающие болельщики. Они поддерживают команду и на выезде, и на нашем поле. Носить эту футболку — большая ответственность.

Поддержка болельщиков имеет для меня огромное значение. Я хочу лично поблагодарить их. Даже в трудные времена они остаются с нами.

Мы хотим завоевать для них еще больше трофеев. Конечно, моя мечта — выиграть Лигу чемпионов УЕФА», — сказал Абдукодир Хусанов.

Именно его последняя фраза вызвала жаркую дискуссию среди болельщиков. В то время как многие поддержали мечту узбекистанского футболиста, некоторые затронули текущее состояние команды и вопрос с вратарями.

Вопрос о Доннарумме накалил дискуссию

Среди комментариев пользователей особое внимание привлек отзыв болельщицы по имени Адома Белинда.

«Хусанов, ты хочешь выиграть Лигу чемпионов, когда в воротах стоит Доннарумма?» — написала она.

На это мнение отреагировали и другие фанаты. Писер Лагер заявил, что считает Рульи лучшим вариантом на замену Джанлуиджи Доннарумме.

Глэдис Кинья, напротив, возразила, напомнив, что «ПСЖ» выигрывал Лигу чемпионов именно с Доннаруммой. Алабама Адаколе и Мафенг Пам поддержали первоначальное критическое мнение.

Еще один болельщик, Мусавенкоси Гатшени, обратившись к Хусанову, отметил, что его друг-вратарь Доннарумма допускает серию ошибок.

Мх Макс в шутливой форме написал, что команда должна дойти до финала, а вратарь не должен допускать ошибок в решающие моменты игры.

Таким образом, дискуссия о мечте Хусанова вскоре переросла в обсуждение вратарской линии «Манчестер Сити» и шансов команды в Лиге чемпионов.

«Хусанов — наш лучший защитник»

Тем не менее, основная часть комментариев была направлена на поддержку узбекистанского футболиста. Болельщики высоко оценили его скорость, физическую подготовку, надежную игру и отношение к команде.

Самсон Зимба назвал Хусанова преданным, сильным и быстрым защитником.

Мпхо Л. Кгалади, как болельщик «горожан», выразил желание, чтобы мечты узбекистанского футболиста сбылись.

Виктор Джангая отметил, что ошибки в футболе естественны, и подчеркнул, что важная черта по-настоящему вдохновляющего человека — умение извлекать уроки из ошибок и работать над ними.

Некоторые болельщики подчеркнули, что Хусанов должен выходить в основном составе каждую неделю.

Рэймонд Рамсхед написал, что его необходимо регулярно ставить в центр обороны, а Ваньяма Ваньяма выразил мнение, что считает узбекистанского футболиста лучшим центральным защитником нынешнего «Манчестер Сити».

Кони Мэдсон также признал Хусанова лучшим центральным защитником команды.

«Мы верим в тебя, Хусанов!»

В других комментариях болельщиков также чувствовалось огромное уважение и доверие к узбекистанскому футболисту.

Яя Кетелле написал: «Хусанов, мы выиграем Лигу чемпионов, иншааллах».

Саман Хамад Кумия Саид пожелал футболисту исполнения его мечты.

Пейтон Мусамбила Хаммуя особо отметил его скорость и физическую силу.

Джозеф Макдесел оценил мысли Хусанова как «достойные джентльмена». ЛК Акха назвал его «воином» и отметил, что ему понравились его слова.

Элизабет Бурдаки подчеркнула, что настоящий болельщик должен поддерживать свою команду в любой ситуации.

Джейкобо Этеру, обращаясь к узбекскому футболисту, написал: «Что бы ни случилось, ты навсегда занял место в наших сердцах, Хусанов!»

Другие болельщики также поддержали его комментариями: «Вперед, Хусанов!», «Мы верим в тебя!», «Твоя мечта сбудется, друг!»

Мечта Хусанова объединила болельщиков «Сити»

Если взглянуть на комментарии, то среди болельщиков существуют разные взгляды на игру Доннаруммы. Однако большинство из них не скрывали теплого отношения к Абдукодиру Хусанову.

Скорость, бойцовские качества и преданность команде узбекистанского защитника особо отмечаются болельщиками. Особенно многим пришлась по душе его мечта выиграть Лигу чемпионов.

Хусанов — еще молодой футболист. Впереди у него большие цели и много возможностей проявить себя на еще более высоком уровне.

Самое главное, что узбекистанский футболист завоевывает авторитет и уважение не только в нашей стране, но и среди международных болельщиков «Манчестер Сити». Теперь фанатов интересует один вопрос: когда сбудется мечта Абдукодира Хусанова поднять над головой кубок Лиги чемпионов?

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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