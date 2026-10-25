Автогол Каземиро: «Интер Майами» потерпел поражение в Нью-Йорке

В рамках очередного тура североамериканской футбольной лиги MLS центральный матч на стадионе «Ред Булл Арена» в Харрисоне завершился неожиданным результатом. Местный «Нью-Йорк Ред Буллз» принял звездный «Интер Майами» и уверенно одержал победу со счетом 2:0.

Гости, обладающие такими звездами, как Лионель Месси и Луис Суарес, на этот раз потеряли важные очки из-за мощного прессинга соперника и грубых ошибок в обороне.

Мастерство Форсберга и неожиданная ошибка Каземиро

Хозяева начали встречу на высокой скорости и сумели создать опасное давление на ворота соперника в обоих таймах:

Важный удар от Форсберга: Опытный шведский полузащитник Эмиль Форсберг активно действовал по ходу матча и стал автором первого гола «Нью-Йорк Ред Буллз»;

Автогол Каземиро: Опытный бразильский футболист клуба из Майами Каземиро неожиданно поразил собственные ворота и поставил точку в матче (2:0);

Трудности в атаке: Хотя уругвайский нападающий Луис Суарес провел на поле весь матч, ему было трудно прорвать плотную оборону соперника.

Выход Месси на поле также не смог изменить ситуацию

Аргентинская суперзвезда Лионель Месси начал этот матч на скамейке запасных:

Изменение во втором тайме: Главный тренер выпустил Месси на замену на 56-й минуте;

Оборона соперника: После выхода аргентинского бомбардира темп и контроль игры немного изменились, однако защитники «Ред Буллз» не оставили Месси свободного пространства для нанесения решающих ударов.

Следующий тур: интересные противостояния 29 октября

У обоих клубов нет лишнего времени на отдых в турнире MLS. Свои матчи очередного тура команды проведут 29 октября: