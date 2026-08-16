Третий ассист Миранчука подряд: «Атланта» совершила суперкамбэк (видео)

·20·Спорт
Третий ассист Миранчука подряд: «Атланта» совершила суперкамбэк (видео)

В очередном туре регулярного чемпионата MLS США команда «Атланта Юнайтед» провела важный и напряжённый матч. В противостоянии с одним из сильных соперников — клубом «Нью-Йорк Ред Буллз» — атлантцы одержали волевую победу (камбэк) со счётом 2:1.

Одним из главных творцов этого успеха стал опытный российский полузащитник Алексей Миранчук, продемонстрировавший яркую игру на поле.

Очередной суперпас Миранчука: третий ассист подряд

Российский футболист продолжает укреплять свои позиции в новой команде и лиге, демонстрируя высокую результативность:

  • Решающий пас: В ходе матча Миранчук точно и удобно отдал партнёру голевую передачу (ассист), внеся огромный вклад в волевую победу своей команды со счётом 2:1;

  • Личная серия: Для Алексея это стала третья голевая передача подряд в рамках MLS;

  • Лидерство на поле: Футболист выступает главным плеймейкером команды, эффективно действуя с мячом, организуя атаки и взламывая оборону соперника.

Первая долгожданная победа с мая

Успех в матче с «Нью-Йорк Ред Буллз» имеет большое психологическое и турнирное значение для клуба «Атланта»:

  • Конец неудачам: Команда наконец впервые с мая смогла отпраздновать победу;

  • Прерывание серии: «Атланта» официально сумела положить конец чёрной серии из семи матчей подряд без побед — с поражениями и ничьими.

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Алексей МиранчукАтланта ЮнайтедНью-Йорк Ред БуллзМЛСTelegram
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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