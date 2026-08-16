Третий ассист Миранчука подряд: «Атланта» совершила суперкамбэк (видео)
В очередном туре регулярного чемпионата MLS США команда «Атланта Юнайтед» провела важный и напряжённый матч. В противостоянии с одним из сильных соперников — клубом «Нью-Йорк Ред Буллз» — атлантцы одержали волевую победу (камбэк) со счётом 2:1.
Одним из главных творцов этого успеха стал опытный российский полузащитник Алексей Миранчук, продемонстрировавший яркую игру на поле.
Очередной суперпас Миранчука: третий ассист подряд
Российский футболист продолжает укреплять свои позиции в новой команде и лиге, демонстрируя высокую результативность:
Решающий пас: В ходе матча Миранчук точно и удобно отдал партнёру голевую передачу (ассист), внеся огромный вклад в волевую победу своей команды со счётом 2:1;
Личная серия: Для Алексея это стала третья голевая передача подряд в рамках MLS;
Лидерство на поле: Футболист выступает главным плеймейкером команды, эффективно действуя с мячом, организуя атаки и взламывая оборону соперника.
Первая долгожданная победа с мая
Успех в матче с «Нью-Йорк Ред Буллз» имеет большое психологическое и турнирное значение для клуба «Атланта»:
Конец неудачам: Команда наконец впервые с мая смогла отпраздновать победу;
Прерывание серии: «Атланта» официально сумела положить конец чёрной серии из семи матчей подряд без побед — с поражениями и ничьими.
Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.
…