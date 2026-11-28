Состоялся ответный матч в рамках стадии плей-офф МЛС между командами «Коламбус» и «Интер Майами». В этой встрече хозяева поля одержали победу со счетом 1:0 и оформили путевку в следующий этап.

Детали матча и итоги противостояния

Судьбу напряженного поединка, проходившего в бескомпромиссной борьбе до последних минут, решил единственный гол, забитый в компенсированное арбитром время — на 90+2-й минуте Родригес принес победу «Коламбусу». Капитан гостей Лионель Месси провел на поле все 90 минут, однако не смог отметиться голом или результативной передачей.

Напомним, что в первой встрече между этими командами «Коламбус» также добился крупной победы со счетом 3:0. Таким образом, проиграв по сумме двух матчей, «Интер Майами» завершил свое выступление в плей-офф МЛС уже на первом этапе.