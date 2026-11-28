«Интер Майами» уступил «Коламбусу» и выбыл из плей-офф МЛС
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- Команда «Интер Майами» проиграла «Коламбусу» со счетом 0:1 в ответном матче и выбыла из плей-офф МЛС.
- Единственный гол, забитый Родригесом на 90+2-й минуте, принес победу хозяевам.
- Команда под руководством Лионеля Месси, уступив в сумме счетов 0:4, прекратила свое участие в турнире уже на первом этапе.
Состоялся ответный матч в рамках стадии плей-офф МЛС между командами «Коламбус» и «Интер Майами». В этой встрече хозяева поля одержали победу со счетом 1:0 и оформили путевку в следующий этап.
Детали матча и итоги противостояния
Судьбу напряженного поединка, проходившего в бескомпромиссной борьбе до последних минут, решил единственный гол, забитый в компенсированное арбитром время — на 90+2-й минуте Родригес принес победу «Коламбусу». Капитан гостей Лионель Месси провел на поле все 90 минут, однако не смог отметиться голом или результативной передачей.
Напомним, что в первой встрече между этими командами «Коламбус» также добился крупной победы со счетом 3:0. Таким образом, проиграв по сумме двух матчей, «Интер Майами» завершил свое выступление в плей-офф МЛС уже на первом этапе.
Протокол и статистика матча
Показатели
Официальные данные
Турнир и стадия
МЛС, стадия плей-офф
Счет матча
«Коламбус» — «Интер Майами» 1:0 (результат двух матчей — 4:0)
Автор гола
Родригес (90+2)
Состав «Интер Майами»
Сент-Клер, Фрей (Шоу, 88), Каземиро, Микаэль, Кайседо (Мура, 66), де Пауль, Галарса, Сеговия, Рикельме (Суарес, 74), Бертераме, Месси
Предупреждения
Кайседо (18, «Интер Майами»), Родригес (45, «Коламбус»), Тапия (65, «Коламбус»), Галарса (79, «Интер Майами»), Завадски (83, «Коламбус»)
Как вы считаете, что стало причиной того, что «Интер Майами» с такими звездами, как Лионель Месси, Луис Суарес и Родриго де Пауль, проиграл «Коламбусу» в обоих матчах плей-офф МЛС и досрочно покинул турнир?
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