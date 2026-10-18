Дубль Месси, два ассиста Суареса: «Интер Майами» одержал важную победу

В рамках Главной футбольной лиги США — MLS состоялся очередной интересный матч. На роскошной арене «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте местный клуб «Атланта Юнайтед» принял звездный «Интер Майами». Поединок, прошедший в острой и напряженной борьбе, завершился уверенной победой гостей со счетом 3:1.

В составе команды из Майами легендарный дуэт — Лионель Месси и Луис Суарес — вновь стал главной силой, решившей исход противостояния.

Очередной дубль Месси и ювелирные пасы Суареса

По ходу встречи линия атаки гостей продемонстрировала высокую эффективность:

Бенефис Лионеля Месси: Аргентинская звезда по ходу матча дважды точно поразила ворота соперника, оформив дубль и укрепив выездную победу своей команды;

Дополнительный гол от Бертераме: Автором еще одного мяча в составе «Интер Майами» стал нападающий Херман Бертераме;

Два ассиста Суареса: Опытный уругвайский бомбардир Луис Суарес отличился не только завершением атак, но и созданием удобных возможностей для партнеров, записав на свой счет две результативные передачи.

Ответ «Атланты» и полный матч Миранчука

Хозяева поля старались создать опасные моменты у ворот соперника:

Единственный ответный гол: Автором единственного мяча «Атланты Юнайтед» стал Фафа Пико;

Алексей Миранчук на поле: Игрок сборной России Алексей Миранчук вышел в основном составе хозяев и отыграл все 90 минут, однако его усилий оказалось недостаточно, чтобы спасти команду от поражения.

Следующий тур: матчи 25 октября

Потоком идущие матчи следующего тура MLS имеют важное значение для обеих команд: