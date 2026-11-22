В плей-офф МЛС «Интер Майами» на своем поле крупно уступил «Коламбусу». Несмотря на то, что Лионель Месси провел на поле весь матч, он не смог помочь своей команде голом или результативной передачей. Гости же забили три мяча, обеспечив себе важное преимущество перед ответной встречей.

Противостояние «Интер Майами» и «Коламбуса» в рамках плей-офф МЛС завершилось неожиданным результатом. Хозяева поля при поддержке своих болельщиков проиграли со счетом 0:3, серьезно осложнив свои шансы на выход в следующий этап.

«Коламбус» действовал эффективно с первых минут встречи. Тапия на 9-й минуте реализовал пенальти и вывел гостей вперед. Во втором тайме «Коламбус» еще больше укрепил свое преимущество.

«Коламбус» разгромил команду Месси

Счет в матче был открыт на 9-й минуте после гола Тапии с пенальти. Этот мяч создал серьезное давление на «Интер Майами».

Во втором тайме гости еще дважды поразили ворота соперника. На 52-й минуте Хабруне довел счет до 0:2. Спустя шесть минут Тапия забил свой второй гол, оформив дубль и обеспечив победу своей команды со счетом 3:0.

«Интер Майами» — «Коламбус» 0:3