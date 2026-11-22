«Интер Майами» с Месси потерпел крупное поражение в плей-офф
В плей-офф МЛС «Интер Майами» на своем поле крупно уступил «Коламбусу». Несмотря на то, что Лионель Месси провел на поле весь матч, он не смог помочь своей команде голом или результативной передачей. Гости же забили три мяча, обеспечив себе важное преимущество перед ответной встречей.
Противостояние «Интер Майами» и «Коламбуса» в рамках плей-офф МЛС завершилось неожиданным результатом. Хозяева поля при поддержке своих болельщиков проиграли со счетом 0:3, серьезно осложнив свои шансы на выход в следующий этап.
«Коламбус» действовал эффективно с первых минут встречи. Тапия на 9-й минуте реализовал пенальти и вывел гостей вперед. Во втором тайме «Коламбус» еще больше укрепил свое преимущество.
«Коламбус» разгромил команду Месси
Счет в матче был открыт на 9-й минуте после гола Тапии с пенальти. Этот мяч создал серьезное давление на «Интер Майами».
Во втором тайме гости еще дважды поразили ворота соперника. На 52-й минуте Хабруне довел счет до 0:2. Спустя шесть минут Тапия забил свой второй гол, оформив дубль и обеспечив победу своей команды со счетом 3:0.
«Интер Майами» — «Коламбус» 0:3
- Голы: Тапия (9, пенальти; 58), Хабруне (52).
Месси отыграл весь матч, но не смог повлиять на результат
Главная звезда «Интер Майами» Лионель Месси провел на поле весь матч. Однако аргентинский футболист не смог записать на свой счет гол или результативную передачу.
Еще одним негативным моментом для хозяев поля стало удаление Лухана на 36-й минуте. Это обстоятельство также повлияло на игровые возможности команды.
Ответный матч состоится 28 ноября
Ответная встреча между «Интер Майами» и «Коламбусом» пройдет 28 ноября. Матч начнется в 06:00 по ташкентскому времени.
После поражения 0:3 в первом матче «Интер Майами» предстоит решить сложнейшую задачу для выхода в следующий раунд. Месси и его партнеры по команде постараются отыграть крупное отставание в ответной игре.
Статистика матча и составы
Показатель
Данные
Турнир
МЛС, плей-офф
Матч
«Интер Майами» — «Коламбус»
Счет
0:3
Голы
Тапия (9, пенальти; 58), Хабруне (52)
Удаление
Лухан (36)
Ответный матч
28 ноября
Время начала
06:00 (Ташкент)
«Интер Майами»: Сент-Клер, Фрей (Мура, 77), Каземиро, Микаэль, Лухан, де Пауль, Брайт (Шоу, 62), Сеговия (Кайседо, 67), Бертераме, Месси, Суарес (Галарза, 46).
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