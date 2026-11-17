Месси признан лучшим футболистом 2026 года по версии «Вантикс Магазине»
Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси был признан лучшим футболистом 2026 года по версии канадского журнала «Вантикс Магазине». Об этом сообщается на официальной странице издания.
Отмечается, что Месси был удостоен награды «Футболист года» на церемонии «Хонурс 2026». В борьбе за это признание аргентинский футболист опередил таких игроков, как Килиан Мбаппе, Гарри Кейн, Майкл Олисе и Ламин Ямаль.
В сезоне MLS 2026 года Месси провел 31 матч за «Интер Майами», забив 26 голов и отдав 13 результативных передач. С 26 голами он стал лучшим бомбардиром MLS.
Кроме того, в 2026 году в составе сборной Аргентины Месси забил 11 голов и сделал 6 результативных передач. Вместе с национальной командой он дошел до финала чемпионата мира. Однако в решающем матче Аргентина уступила Испании со счетом 0:1. На мундиале Месси принял участие в 8 матчах, записав на свой счет 8 голов и 4 результативные передачи.
Для справки: 31 августа 2026 года Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. В составе национальной команды он стал чемпионом мира 2022 года, победителем Кубка Америки в 2021 и 2024 годах, а также обладателем золотой медали Олимпийских игр 2008 года.
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