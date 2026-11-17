Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси был признан лучшим футболистом 2026 года по версии канадского журнала «Вантикс Магазине». Об этом сообщается на официальной странице издания.

Отмечается, что Месси был удостоен награды «Футболист года» на церемонии «Хонурс 2026». В борьбе за это признание аргентинский футболист опередил таких игроков, как Килиан Мбаппе, Гарри Кейн, Майкл Олисе и Ламин Ямаль.

В сезоне MLS 2026 года Месси провел 31 матч за «Интер Майами», забив 26 голов и отдав 13 результативных передач. С 26 голами он стал лучшим бомбардиром MLS.