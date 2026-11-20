Лионель Месси в американском чемпионате МЛС обошел всех своих соперников не только игрой на поле, но и размером зарплаты. Нападающий «Интер Майами» стал самым высокооплачиваемым футболистом лиги с гарантированным годовым окладом в 28,33 миллиона долларов. Примечательно, что зарплата аргентинской звезды за год выросла почти на 8 миллионов долларов.

Профсоюз игроков МЛС опубликовал данные о зарплатах участников чемпионата по состоянию на октябрь 2026 года. Цифры продемонстрировали не только финансовое превосходство Месси, но и масштаб средств, выделяемых в американском футболе на звездных игроков.

Месси увеличил свою зарплату почти на 8 миллионов долларов за год

Согласно опубликованным данным, гарантированная годовая зарплата 39-летнего Лионеля Месси составляет 28,33 миллиона долларов. В эту сумму не включены бонусы и другие источники дохода.

Для сравнения, в 2025 году гарантированная годовая зарплата аргентинского футболиста составляла 20,45 миллиона долларов. Таким образом, за год его заработная плата выросла на 7,88 миллиона долларов.

Зарплата Месси значительно выше, чем у других звезд МЛС. Более того, количество футболистов, чья гарантированная годовая зарплата превышает 10 миллионов долларов, достигло пяти человек.

Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов МЛС

Согласно данным, опубликованным профсоюзом, пятерка лидеров чемпионата по уровню зарплат выглядит следующим образом:

Лионель Месси («Интер Майами») — 28,33 миллиона долларов. Роберт Левандовски («Чикаго Файр») — 19,51 миллиона долларов. Антуан Гризманн («Орландо Сити») — 13,94 миллиона долларов. Сон Хын Мин («Лос-Анджелес») — 11,25 миллиона долларов. Брель Эмболо («Атланта Юнайтед») — 10,81 миллиона долларов.

Занимающий второе место в списке Роберт Левандовски получает почти на 8,82 миллиона долларов меньше, чем Месси. Таким образом, между аргентинской звездой и следующим за ним футболистом существует значительный финансовый разрыв.

Клубы МЛС, которые тратят больше всего средств на зарплаты футболистов

В рейтинге клубов по зарплатному фонду первое место также занимает «Интер Майами». Сумма, выделяемая командой на гарантированные зарплаты футболистов, составляет 59,37 миллиона долларов.

Пять клубов лиги, которые тратят больше всего средств на зарплаты:

«Интер Майами» — 59,37 миллиона долларов. «Чикаго Файр» — 41,29 миллиона долларов. «Атланта Юнайтед» — 38,35 миллиона долларов. «Лос-Анджелес Гэлакси» — 34,91 миллиона долларов. «Лос-Анджелес» — 32,91 миллиона долларов.

«Интер Майами» тратит на зарплаты футболистов на 18,08 миллиона долларов больше, чем его ближайший преследователь — «Чикаго Файр».

Влияние Месси в МЛС отражается и в цифрах

Статус Лионеля Месси в американском чемпионате отчетливо проявляется через его зарплату. Он не только занимает первое место по размеру личного оклада, но и его команда является клубом, выделяющим больше всего средств на зарплаты игроков.

Опубликованные цифры еще раз подтвердили финансовое доминирование Месси в МЛС. Тот факт, что зарплата аргентинской звезды значительно выросла за год, стал одним из показателей того, что его статус в американском футболе остается исключительным.