На молодежном чемпионате мира завоевано 4 золотые и 2 серебряные медали

·113·Спорт
На молодежном чемпионате мира завоевано 4 золотые и 2 серебряные медали

В черногорском городе Будва завершился чемпионат мира по боксу среди молодежи. Представители сборной Узбекистана в финальных поединках соревнований продемонстрировали высокую стойкость, настоящий чемпионский характер и мастерство, завоевав 4 золотые и 2 серебряные медали.

Особенно яркими событиями всего турнира стали «центральноазиатская классика» в супертяжелом весе и напряженные противостояния среди девушек. По сообщению Федерации бокса Узбекистана, наши молодые боксеры еще раз доказали лидерство отечественной школы бокса на мировой арене.

Золотые удары: Новые чемпионы мира

Наши соотечественники, которые превзошли своих соперников в финале и поднялись на высшую ступень пьедестала почета:

  • Сухроб Рахматуллаев (-75 кг): в крайне напряженном и жестком бою против иранца Мухаммада Салиха Месбахи продемонстрировал свое мастерство и решением судей 3:2 стал абсолютным чемпионом мира;

  • Асадбек Султанбоев (-90 кг): на протяжении всех трех раундов доминировал на ринге против украинца Владислава Науменко и, одержав единогласную победу со счетом 5:0, завоевал золотую медаль;

  • Назокат Мардонова (-51 кг): в бою против американки Руби Лопес показала настоящий «мастер-класс» по работе на контратаках и заслуженно победила соперницу со счетом 4:1, завоевав главный приз мирового первенства;

  • Ислом Салихов (+90 кг): проявил настоящую волю в «центральноазиатском дерби» против казахстанца Владислава Саможонова; несмотря на преимущество соперника в первом раунде, Ислом полностью перехватил инициативу во втором и третьем раундах, победил со счетом 4:1 и удостоился звания чемпиона мира.

Бескомпромиссные финалы и серебряные медали

Наши спортсмены, которые боролись до конца в решающих поединках турнира и пополнили копилку сборной серебряными медалями:

  • Мафтуна Янгиева (-70 кг): провела бескомпромиссный бой против представительницы США Марли Макнелли, выложившись на все сто, но в итоге уступила со счетом 1:4 и стала вице-чемпионкой мира;

  • Сардорбек Бахромходжаев (-85 кг): в жестком противостоянии с россиянином Кириллом Коршаковым потерпел поражение со счетом 0:5 и завершил турнир с почетной серебряной медалью.

Этот огромный результат, достигнутый нашими молодыми мастерами кожаной перчатки в Будве, еще раз показал, что будущее нашего национального бокса находится в надежных руках.

Чемпионат мира по боксу среди молодежиФедерация бокса УзбекистанаБудва-2024Бокс
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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