Шум во Флоренции: «Комо» на выезде обыграл «Фиорентину» со счетом 3:1

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Шум во Флоренции: «Комо» на выезде обыграл «Фиорентину» со счетом 3:1

В матче 7-го тура итальянской Серии А на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции превращающийся в одну из самых ярких команд лиги «Комо» одержал уверенную гостевую победу над именитым клубом «Фиорентина» со счетом 3:1.

Гости, нанеся серию точных ударов по воротам, которые защищал Давид Де Хеа, практически не оставили сопернику шансов и оформили ценные три очка.

Два быстрых гола в первом тайме и ответ Понграчича

Встреча началась с крайне активных и яростных атак гостей:

  • Либерали открывает счет: На 32-й минуте сбалансированная атака «Комо» принесла результат — Маттиа Либерали точным ударом застал врасплох голкипера флорентийцев Де Хеа (0:1);

  • Быстрый второй мяч от Нико Пас: Всего четыре минуты спустя, на 36-й минуте, талантливый полузащитник Нико Пас забил второй гол своей команды и укрепил преимущество (0:2);

  • Интрига в концовке тайма: Накануне ухода на перерыв, на 45-й минуте, защитник хозяев Марин Понграчич сократил разницу в счете и подарил надежду «фиалкам» — 1:2.

Точка от Дувикаса и итоговые 1:3

Хотя на старте второго тайма хозяева бросились вперед для восстановления равновесия, «Комо» поставил точку в исходе матча в контратаке:

  • Третий гол на 57-й минуте: Анастасиос Дувикас умело воспользовался свободным пространством в обороне соперника и отправил мяч в сетку ворот — 1:3;

  • Надежная оборона: В оставшиеся минуты линия обороны гостей и вратарь Бюте безошибочно отразили все атаки соперника, сохранив победный счет.

Протокол матча

Серия А. 7-й тур

«Фиорентина» — «Комо» 1:3

Голы: Понграчич (45) — Либерали (32), Пас (36), Дувикас (57).

  • «Фиорентина»: Де Хеа, Хименес (Додо, 69), Вьери (Вальдепеньяс, 64), Дрэгушин, Понграчич, Педру Гонсалвеш (Нонто, 63), Мастантуоно (Брешианини, 69), Ндур (Бету, 79), Фаджоли, Нжие, Пеллегрино.

  • «Комо»: Бюте, Чалоба (Рамон, 14), Валье (Кайки, 46), Смольчич, Кемпф, Пас (Перроне, 61), Да Кунья (Риччи, 83), Либерали (Камбвала, 83), Милья, Какере, Дувикас.

Турнирная таблица: «Комо» приближается к группе лидеров

Эта важная гостевая победа оказала заметное влияние на ситуацию в турнирной таблице:

  • «Комо» на верхних позициях: Доведя количество своих очков после этой победы до 14, «Комо» поднялся в верхнюю часть таблицы и активно включился в борьбу за зону еврокубков;

  • «Фиорентина» в кризисе: Проводящие крайне неудачный старт сезона флорентийцы с 4 очками остаются на 17-й строчке.

ФиорентинаКомоСерия АФлоренция
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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