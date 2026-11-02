Сассуоло — Фиорентина: составы и текстовая трансляция

·24·Спорт
Сассуоло — Фиорентина: составы и текстовая трансляция

Серия A: Сассуоло — Фиорентина. Начало матча: 2 ноября, 22:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Сассуоло»: 80. Турати С., 17. Аджич В., 10. Берарди Д., 5. Канде Ф., 3. Дойг Дж., 94. Эспозито С., 21. Идзес Дж., 45. Лорьянте А., 18. Матич Н., 55. Сулемана И., 6. Валюкевич С.

Запасные «Сассуоло»: 50. Бакола Д., 9. Боуи К., 15. Чалета-Цар Д., 46. Чинквеграно С., 25. Домингес Б., 8. Гион А., 14. Кулла Г., 35. Липани Л., 49. Мурич А., 33. Обрадор Р., 26. Оденталь К., 70. Пьераньоло Э., 77. Пьерини Н., 12. Саталино Дж., 20. Ван дер Бремпт И.

Главный тренер «Сассуоло»: Аквилани А.

Стартовый состав «Фиорентина»: 43. Де Хеа Д. (капитан), 4. Брешианини М., 3. Дрэгушин Р., 44. Фаджоли Н., 20. Хименес А., 17. Жоау Мариу, 30. Мастантуоно Ф., 27. Ндур Ш., 25. Нжи А., 32. Пеллегрино М., 33. Вьери.

Запасные «Фиорентина»: 75. Белденти Д., 23. Бету, 53. Кристенсен О., 76. Чанчулли С., 70. Крочи Ф., 2. Додо, 29. Ньонто У., 42. Инао Улаи К., 19. Леццерини Л., 28. Поте, 21. Вальдепеньяс В.

Главный тренер «Фиорентина»: Ваноли П.

СассуолоФиорентинаСерия A
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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