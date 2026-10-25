Напряженный тур в АПЛ: «Ливерпуль» добился важной победы, «Ньюкасл» отпраздновал успех в Лондоне

·61·Спорт
Напряженный тур в АПЛ: «Ливерпуль» добился важной победы, «Ньюкасл» отпраздновал успех в Лондоне

В рамках 8-го тура Английской Премьер-лиги состоялся ряд интересных и важных матчей. В одной из центральных встреч тура «Ливерпуль» принял «Брайтон» на своем поле, решил исход дела с первых же минут и одержал уверенную победу со счетом 2:0. Кроме того, «Ньюкасл» вернулся из столицы с тремя очками, а в противостоянии «Халл Сити» и «Брентфорда» была зафиксирована боевая ничья.

Быстрая развязка на «Энфилде»: два гола за 4 минуты

«Ливерпуль» начал матч активно и еще до середины первого тайма заложил фундамент победы:

  • 17-я минута (автогол): полузащитник «Брайтона» Паскаль Гросс под давлением мерсисайдцев срезал мяч в собственные ворота (1:0);

  • 21-я минута (удар Исака): всего четыре минуты спустя Александер Исак оставил не у дел голкипера гостей, доведя счет до 2:0;

  • Контроль игры: несмотря на то, что во втором тайме обе стороны провели ряд замен, счет на табло не изменился.

АПЛ. 8-тур

«Ливерпуль» — «Брайтон» 2:0

  • Голы: Паскаль Гросс 17 (автогол), Александер Исак 21.

  • «Ливерпуль»: Алиссон Бекер, Жереми Жаке, Виргил ван Дейк, Рональд Араухо, Милош Керкез (Костас Цимикас, 88), Коди Гакпо, Раян Гравенберх, Алексис Мак Аллистер, Флориан Вирц (Трей Ньони, 65), Брэдли Барколя (Льюис Кумас, 77), Александер Исак (Рио Нгумоа, 77).

  • «Брайтон»: Барт Вербрюгген, Ферди Кадиоглу (Костинья, 6), Лука Вушкович, Льюис Данк, Олив Боскали (Джек Хиншелвуд, 46), Ясин Айяри (Жоржиньо Рюттер, 75), Максим де Кейпер, Паскаль Гросс, Чема Андрес (Малик Ялькуе, 54), Диего Гомес, Харалампос Костулас.

Выездная победа «Ньюкасла»: поднялись на 7-е место

Матч между командами «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл», прошедший в Лондоне, во втором тайме полностью перешел под контроль гостей:

  • 46-я минута (Быстрый старт): вышедший на поле после перерыва Уильям Осула сразу же вывел «сорок» вперед;

  • 58-я минута (Точка от Барнса): Харви Барнс наказал оборону соперника, забив второй гол своей команды и установив окончательный результат (0:2);

  • Положение в турнирной таблице: благодаря этой победе «Ньюкасл» довел количество своих очков до 11 и поднялся на 7-ю строчку таблицы чемпионата. «Кристал Пэлас», имея в активе 7 очков, остается в нижней части таблицы.

АПЛ. 8-тур

«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл» 0:2

  • Голы: Уильям Осула 46, Харви Барнс 58.

Мировая в матче «Халл Сити» и «Брентфорда»

В еще одном противостоянии тура силы оказались равны:

  • Пенальти в первом тайме: нападающий «Халл Сити» Оливер Макберни успешно реализовал 11-метровый штрафной удар и вывел хозяев вперед;

  • Ответ во втором тайме: в составе гостей Данго Уаттара сравнял счет, принеся своей команде ценное очко (1:1);

  • Показатели в таблице: после этого результата количество очков у «Брентфорда» достигло 11, а у «Халл Сити» — 10.

АПЛ. 8-тур

«Халл Сити» — «Брентфорд» 1:1

  • Голы: Оливер Макберни (пен.) — Данго Уаттара.

Английская Премьер-лигаЛиверпульНьюкаслАПЛ
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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